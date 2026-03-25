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본문 요약

살인죄로 필리핀 교도소 수감 중에도 국내에 마약을 대규모 유통해 온 '한국인 마약왕' 박왕열씨가 25일 한국으로 송환됐다.

이 대통령은 4일 필리핀 마닐라에서 열린 동포 간담회에서도 박씨를 겨냥해 "한국인 3명을 살해하고 필리핀 교도소에 수감 중이면서도 텔레그램으로 한국에 마약을 보내는 사람이 있다"며 "교도소에서 애인을 불러 논다고 하더라"고 말했다.

정부는 이날 보도자료를 내고 "공범 등을 통해 필리핀에서 한국으로 다량의 마약을 밀수입, 유통, 판매하는 등의 혐의를 받는 박씨를 수사기관으로 즉시 인계해 철저한 수사를 통해 엄정히 사법처리할 계획"이라며 "박씨가 가담한 마약 유통 조직의 실체를 규명하고, 취득한 범죄수익도 철저히 추적·환수할 수 있도록 할 방침"이라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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마약왕 박왕열 송환…‘이제 심판의 시간’

입력 2026.03.25 09:39

  • 성동훈 기자

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‘필리핀 마약왕’ 박왕열이 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 성동훈 기자

‘필리핀 마약왕’ 박왕열이 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 성동훈 기자

살인죄로 필리핀 교도소 수감 중에도 국내에 마약을 대규모 유통해 온 ‘한국인 마약왕’ 박왕열씨(48)가 25일 한국으로 송환됐다. 이달 초 한·필리핀 정상회담에서 이재명 대통령이 박씨의 임시 인도를 요청한 데 따른 것이다.

박왕열을 태운 비행기는 이날 오전 6시 34분께 인천국제공항에 착륙했다. 야구 모자를 눌러 쓴 차림으로 출국장에 나타난 박왕열은 쏟아지는 취재진의 질문에 굳게 입을 다물었다. 무표정한 표정의 박왕열은 경기북부경찰청 광역범죄수사대로 압송됐다.

‘필리핀 마약왕’ 박왕열이 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 성동훈 기자

‘필리핀 마약왕’ 박왕열이 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 성동훈 기자

‘필리핀 마약왕’ 박왕열이 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 성동훈 기자

‘필리핀 마약왕’ 박왕열이 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 성동훈 기자

‘필리핀 마약왕’ 박왕열이 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 성동훈 기자

‘필리핀 마약왕’ 박왕열이 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 성동훈 기자

‘필리핀 마약왕’ 박왕열이 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 성동훈 기자

‘필리핀 마약왕’ 박왕열이 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 성동훈 기자

‘필리핀 마약왕’ 박왕열이 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 성동훈 기자

‘필리핀 마약왕’ 박왕열이 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 성동훈 기자

‘필리핀 마약왕’ 박왕열씨가 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 성동훈 기자

‘필리핀 마약왕’ 박왕열씨가 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 성동훈 기자

박씨는 2016년 필리핀에서 한국인 3명을 살해한 ‘사탕수수밭 살인사건’의 핵심 인물이다. 그는 필리핀 교도소 수감 중에도 국내에 마약을 대규모 유통하는 등 조직범죄를 저지른 혐의를 받고 있다.

앞서 이 대통령은 지난 3일 한·필리핀 정상회담에서 페르디난도 마르코스 주니어 필리핀 대통령에게 직접 박씨의 임시 인도를 요청했다. 이 대통령은 4일 필리핀 마닐라에서 열린 동포 간담회에서도 박씨를 겨냥해 “한국인 3명을 살해하고 필리핀 교도소에 수감 중이면서도 텔레그램으로 한국에 마약을 보내는 사람이 있다”며 “교도소에서 애인을 불러 논다고 하더라”고 말했다.

정부는 이날 보도자료를 내고 “공범 등을 통해 필리핀에서 한국으로 다량의 마약을 밀수입, 유통, 판매하는 등의 혐의를 받는 박씨를 수사기관으로 즉시 인계해 철저한 수사를 통해 엄정히 사법처리할 계획”이라며 “박씨가 가담한 마약 유통 조직의 실체를 규명하고, 취득한 범죄수익도 철저히 추적·환수할 수 있도록 할 방침”이라고 밝혔다.

필리핀 교도소에 수감된 상태에서 국내에 다량의 마약을 유통한 ‘마약왕’ 박왕열이 25일 인천공항에서 호송 차량에 탑승해 있다. 이재명 대통령이 지난 3일 페르디난드 마르코스 주니어 대통령에게 박씨 송환을 직접 요청한 지 20여 일 만이다. 성동훈 기자

필리핀 교도소에 수감된 상태에서 국내에 다량의 마약을 유통한 ‘마약왕’ 박왕열이 25일 인천공항에서 호송 차량에 탑승해 있다. 이재명 대통령이 지난 3일 페르디난드 마르코스 주니어 대통령에게 박씨 송환을 직접 요청한 지 20여 일 만이다. 성동훈 기자

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