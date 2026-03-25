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민주당 경기지사 후보 적합도 조사 김동연 1위···오차 범위 밖 선두

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더불어민주당 본경선을 앞두고 실시된 여론조사에서 김동연 경기지사가 오차 범위 밖에서 1위를 차지했다.

이번 조사는 민주당 경기지사 후보군이 3명으로 압축된 이후 실시된 첫 조사다.

중부일보 의뢰로 여론조사기관 ㈜엠브레인퍼블릭이 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 지난 23일 오후 1시부터 오후 8시 40분까지 실시한 여론조사 결과를 보면, '민주당 경기도지사 후보로 가장 적합한 인물은 누구인가'라는 물음에 응답자 34%가 김 지사라고 답해 오차 범위 밖에서 1위를 차지했다.

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민주당 경기지사 후보 적합도 조사 김동연 1위···오차 범위 밖 선두

입력 2026.03.25 09:56

  • 김태희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

더불어민주당 경기도지사 예비경선 합동연설회가 15일 오후 서울 영등포구 더불어민주당 당사에서 열려 김동연 경기도지사가 기념사진을 찍고 있다. 박민규 선임기자

더불어민주당 경기도지사 예비경선 합동연설회가 15일 오후 서울 영등포구 더불어민주당 당사에서 열려 김동연 경기도지사가 기념사진을 찍고 있다. 박민규 선임기자

더불어민주당 본경선을 앞두고 실시된 여론조사에서 김동연 경기지사가 오차 범위 밖에서 1위를 차지했다. 이번 조사는 민주당 경기지사 후보군이 3명으로 압축된 이후 실시된 첫 조사다.

중부일보 의뢰로 여론조사기관 ㈜엠브레인퍼블릭이 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 지난 23일 오후 1시부터 오후 8시 40분까지 실시한 여론조사(95% 신뢰수준에 오차범위 ±3.5%p) 결과를 보면, ‘민주당 경기도지사 후보로 가장 적합한 인물은 누구인가’라는 물음에 응답자 34%가 김 지사라고 답해 오차 범위 밖에서 1위를 차지했다.

이어 추미애 의원이 24%로 2위를, 한준호 의원이 14%로 3위를 차지했다. ‘적합한 후보가 없다’는 18%, ‘잘 모른다’는 6%였다.

민주당 지지층만 놓고 보면 추미애 의원이 40%, 김동연 지사가 34%를 얻었다. 한준호 의원은 20%로 조사됐다. 무당층에서는 김동연 지사 30%, 추미애 의원 9%, 한준호 의원 8%였다.

해당 조사는 구조화된 설문지를 이용한 전화면접조사 방식(CATI)으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 응답률은 12.7%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.

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