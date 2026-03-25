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주일 중국대사관 침입 괴한은 현직 자위대 장교···“자결해 놀라게 하려고 했다”

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본문 요약

주일 중국대사관에 24일 침입했다가 붙잡힌 괴한은 일본 육상자위대의 현직 장교인 것으로 밝혀졌다고 교도통신이 25일 보도했다.

앞서 무라타 용의자는 전날 주일 중국대사관에 무단 침입했다가 대사관 직원들에 의해 제압돼 경시청에 넘겨졌다.

이와 관련해 같은 날 중국 외교부는 "일본 자위대원이라고 자칭한 인물이 담을 넘어 주일 중국대사관에 강제 침입하는 사건이 있었다"며"일본 측에 엄중하고 강력히 항의했다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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주일 중국대사관 침입 괴한은 현직 자위대 장교···“자결해 놀라게 하려고 했다”

입력 2026.03.25 10:06

수정 2026.03.25 10:20

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  • 김기범 기자

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“대일 강경발언 삼가라는 의사 전하려 해”

18㎝ 흉기 발견···경시청, 단독 범행 무게

일본 도쿄도 미나토구에 있는 주일본 중국대사관. 연합뉴스

일본 도쿄도 미나토구에 있는 주일본 중국대사관. 연합뉴스

주일 중국대사관에 24일 침입했다가 붙잡힌 괴한은 일본 육상자위대의 현직 장교인 것으로 밝혀졌다고 교도통신이 25일 보도했다.

일본 경시청에 따르면 24일 오전 9시쯤 도쿄도 미나토구 주일 중국대사관 부지에 들어갔다가 건조물 침입 혐의로 붙잡힌 용의자는 미야자키현 육상자위대 에비노주둔지 소속 무라타 코다이(23) 3등 육위로 확인됐다. 3등 육위는 육상자위대의 하급 간부인 3위(尉)를 지칭하는 용어로, 한국으로 치면 소위에 해당하는 장교 계급이다.

무라타 용의자는 경찰에서 “주일 중국대사와 만나 일본에 대한 강경 발언을 삼가면 좋겠다는 의사를 전달하려고 생각했다. 받아들여지지 않으면 자결해 놀라게 하려고 했다”고 말한 것으로 전해졌다. 그는 대사관 화단에서 발견된 약 18㎝ 길이 흉기는 도심 대형 매장에서 직접 구입한 것이라고 말했다.

경시청은 이번 범행이 용의자 단독으로 일으킨 것으로 보고 있다고 아사히신문은 전했다. 앞서 무라타 용의자는 전날 주일 중국대사관에 무단 침입했다가 대사관 직원들에 의해 제압돼 경시청에 넘겨졌다.

이와 관련해 같은 날 중국 외교부는 “일본 자위대원이라고 자칭한 인물이 담을 넘어 주일 중국대사관에 강제 침입하는 사건이 있었다”며“일본 측에 엄중하고 강력히 항의했다”고 밝혔다. 린젠 중국 외교부 대변인은 “이 인물은 ‘신의 이름으로 중국 외교관을 살해하겠다’고 위협했다”면서 “이는 일본 내 극우 사상과 세력이 창궐하고 있음을 보여주며, 신군국주의의 위험성을 드러낸다”고 지적했다.

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