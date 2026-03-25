몽골 수도 한글 표기 ‘울란바토르’서 ‘울란바타르’로 변경

문체부·국립국어원, ‘현지음 존중’ 외교부 요청 따라 결정

문화체육관광부와 국립국어원은 외교부가 요청한 ‘몽골 수도의 한글 표기 변경 건’을 심의한 결과 몽골 수도의 한글 표기를 ‘울란바토르’에서 ‘울란바타르’로 변경하기로 했다고 25일 밝혔다.

외교부는 앞서 몽골 현지의 표기·발음과 다르다는 의견 등을 반영해 몽골 수도의 한글 표기를 러시아어식 표기인 ‘울란바토르’에서 몽골식 표기에 기반한 ‘울란바타르’로 변경해달라고 문체부에 요청했다.

이에 문체부와 국립국어원은 외래 고유명 심의위원회를 열어 현지음과 현지 표기에 따라 ‘울란바타르’로 표기하기로 결정했다.

문체부 관계자는 “한국과 몽골은 1990년 수교한 이래 36년간 긴밀한 협력 관계를 발전시켜 왔다”며 “현지음을 존중한 표기를 사용함으로써 양국 간 상호 이해와 신뢰를 높이는 데 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

해외 국가명과 지명 등의 한글 표기를 변경한 사례는 과거에도 있다. 2022년 당시 터키가 국호를 ‘튀르키예(Türkiye)’로 공식 변경한 뒤 국립국어원은 해당 국가의 한글 표기를 튀르키예로 표기하기로 결정했다.