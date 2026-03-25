CJ제일제당, 김밥 자동화 생산시설 구축…“K김밥 글로벌 영토 확장”

CJ제일제당은 충북 진천 CJ블로썸캠퍼스에 냉동김밥 자동화 생산설비를 도입했다고 25일 밝혔다. 국내 식품업계 최초로, 글로벌 수요 증가에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 투자다.

냉동김밥 생산설비는 재료 투입부터 김밥 자르기와 담기까지 전 공정을 자동화한 것이 특징이다. CJ제일제당은 약 1년 6개월에 걸쳐 자동화 설비를 개발해 생산 속도를 높이고 제품 중량 편차를 최소화했으며 글로벌 위생 기준도 맞췄다.

맛과 품질도 한층 강화했다고 회사 측은 설명했다. 냉동반 취반(쌀을 씻고 물을 맞춰 밥을 짓는 과정) 비법을 바탕으로 최적의 밥알 식감과 윤기를 구현했다는 것이다. 재료별 최적 열처리 온도와 시간을 설정해 원재료 식감과 색감도 살렸다. 급속 냉동 기술로 유통·보관 과정에서도 냉동김밥 품질을 유지할 수 있도록 했다.

CJ제일제당은 2023년 ‘비비고 냉동김밥’을 출시해 누적 판매량이 800만개를 돌파했다. 연평균 매출 증가율은 약 130%에 달한다. 현재 미국, 유럽, 영국, 호주, 일본 등 25개국에서 불고기·제육·야채·비빔밥·김치치즈·참치마요 등 6종 제품을 판매하고 있다.

CJ제일제당은 이번 진천 생산거점 구축을 계기로 글로벌 사업 확장을 가속화하기로 했다. 미국·유럽·호주를 중심으로 수출을 확대하고, 올해 하반기 미국 현지 유통망 입점을 늘려 글로벌 시장 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

CJ제일제당 관계자는 “생산량을 늘리기 위한 단순한 설비 확보 차원을 넘어 K푸드 영토 확장 가속화를 위한 전략적 투자”라며 “비비고 김밥을 대표 ‘K-김밥’으로 육성해나갈 것”이라고 말했다.