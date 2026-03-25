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‘의원직 상실’ 양문석 “김용이 안산갑 지역구 맡아달라” 공개 요청

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본문 요약

의원직 상실형이 확정된 양문석 전 의원이 25일 자신의 지역구를 김용 전 경기도 대변인이 맡아달라고 공개적으로 요청했다.

양 전 의원은 이날 SNS를 통해 "도움이 될지 안될지 두렵습니다만 저는 김용 전 경기도 대변인께서 안산 갑의 지역위원장을 맡아주시길 간절히 바란다"고 밝혔다.

양 전 의원은 "누구보다 경기도를 잘 알고 정치검찰의 조작 사냥에 조금의 흔들림도 없었던 김용 대변인의 복귀를 원하는 많은 목소리를 듣고 있다"며 "김 대변인이 안산 갑 지역구를 맡아주면 어쩔 수 없이 떠나면서도 여전히 무거운 안산시민께 상록구민께 제가 진 빚을 조금이라도 갚을 수 있을 것 같다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘의원직 상실’ 양문석 “김용이 안산갑 지역구 맡아달라” 공개 요청

입력 2026.03.25 10:12

수정 2026.03.25 10:51

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  • 김태희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

양문석 더불어민주당 의원이 27일 국회 운영위 전체회의에서 질의하고 있다. 2024.08.27 박민규 선임기자

양문석 더불어민주당 의원이 27일 국회 운영위 전체회의에서 질의하고 있다. 2024.08.27 박민규 선임기자

의원직 상실형이 확정된 양문석 전 의원이 25일 자신의 지역구를 김용 전 경기도 대변인이 맡아달라고 공개적으로 요청했다.

양 전 의원은 이날 SNS를 통해 “도움이 될지 안될지 두렵습니다만 저는 김용 전 경기도 대변인께서 안산 갑의 지역위원장을 맡아주시길 간절히 바란다”고 밝혔다.

양 전 의원은 “누구보다 경기도를 잘 알고 정치검찰의 조작 사냥에 조금의 흔들림도 없었던 김용 대변인의 복귀를 원하는 많은 목소리를 듣고 있다”며 “김 대변인이 안산 갑 지역구를 맡아주면 어쩔 수 없이 떠나면서도 여전히 무거운 안산시민께 상록구민께 제가 진 빚을 조금이라도 갚을 수 있을 것 같다”고 말했다.

이어 “김 대변인이 안산에서, 윤석열에 의해 수년간 정지됐던 정치활동을 재개해 시민들의 도구가 될 수 있도록 도와달라”며 “김용 대변인께 부탁드린다. 안산 갑으로 와달라”고 덧붙였다.

양 전 의원의 글에 더불어민주당 경기지사 경선 후보인 한준호 의원은 “많은 분들 마음이 복잡하실 것 같다”며 “그만큼 지역에서 쌓아온 시간과 애정, 쉽게 내려놓을 수 있는 게 아니라는 걸 잘 알고 있다. 그래서 더 깊이 존중한다”고 밝히며 옹호했다.

이어 “이제 김용 선배님의 몫”이라며 “반드시 이겨야 오늘의 결단이 제대로 이어진다. 저도 함께 뛰겠다”고 했다.

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