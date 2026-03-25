“제2의 대전 공장 화재 막는다” 관계기관, 전국 금속가공 사업장 2865곳 합동 점검 실시

정부가 전국 금속가공 사업장 2800여곳을 대상으로 관계기관 합동 점검에 나선다. 최근 14명이 숨지고 60명이 다치는 등 대규모 사상자가 발생한 대전 자동차 부품 제조공장 화재 사고와 같은 사태를 방지하기 위한 것이다.

소방청은 행정안전부, 고용노동부, 국토교통부, 각 지방정부 등과 합동 점검반을 편성해 오는 30일부터 4월17일까지 전국 금속가공 사업장 등을 대상으로 ‘관계기관 합동 긴급 안전점검’에 들어간다고 25일 밝혔다.

점검 대상은 전국 자동차 부품 제조업 등 26개 유사 업종 1만4000여곳 중 절단과 단조, 열처리 등 화재 위험 공정을 보유한 2865곳이다. 점검반은 금속 분진 등으로 인한 화재 위험이 높은 집진기 관리 상태와 주기적 청소 여부, 공장 내 전기설비의 안전관리 실태 등을 집중적으로 들여다볼 계획이다.

또 무허가로 위험물을 제조하거나 저장하고 취급하는 행위를 비롯해 최종 건축 도면과 대조해 화재 시 연소 확대의 주원인이 될 수 있는 불법 증축·무단 구조변경 여부를 확인할 방침이다. 아울러 비상구 폐쇄, 복도 내 물건 적치 등 화재 발생 시 노동자들의 신속한 대피를 방해하는 피난·방화 시설 훼손 행위를 점검한다.

소방청은 점검과 함께 화재 발생 초기 대처법과 올바른 119 신고 요령 등을 지도하고, 특히 50인 미만 소규모 사업장에 대해서는 단순 적발을 넘어 실질적인 시설 개선을 돕는 화재 안전 컨설팅에 나선다.

김승룡 소방청장은 “금속가공 공장 등 산업시설에서의 화재는 자칫 대규모 인명피해로 이어질 수 있는 만큼 철저한 사전 예방이 중요하다”며 “이번 점검을 통해 현장의 사각지대를 빈틈없이 살피고, 근로자들이 안심하고 일할 수 있는 안전한 산업 환경을 조성하는 데 총력을 다하겠다”고 밝혔다.