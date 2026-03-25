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김경률 제39대 해군참모총장 취임 “헌법 가치 수호…신뢰받는 해군 구현”

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본문 요약

김경률 신임 해군참모총장이 25일 취임하며 "국민들께서 헌법 가치를 수호하는 군을 요구하고 있다"며 "신뢰받고 자부심 있는 해군을 구현하는 데 중점을 두겠다"고 밝혔다.

김 총장은 이날 취임식에서 "해군·해병대에 부여된 소명은 그 누구도 대한민국의 해양주권을 넘볼 수 없도록 하는 것"이라며 "강한 해군력을 바탕으로 국민의 생명과 안전, 국가의 번영과 안보를 지키겠다"고 말했다.

김 총장은 해군과 해병대의 현존 전력을 강화해 대비태세를 유지하겠다고 밝혔다.

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김경률 제39대 해군참모총장 취임 “헌법 가치 수호…신뢰받는 해군 구현”

입력 2026.03.25 10:50

  • 강연주 기자

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국방부가 신임 해군참모총장에 김경률 해군작전사령관(중장)을 내정했다고 지난 23일 밝혔다. 연합뉴스

국방부가 신임 해군참모총장에 김경률 해군작전사령관(중장)을 내정했다고 지난 23일 밝혔다. 연합뉴스

김경률 신임 해군참모총장이 25일 취임하며 “국민들께서 헌법 가치를 수호하는 군을 요구하고 있다”며 “신뢰받고 자부심 있는 해군을 구현하는 데 중점을 두겠다”고 밝혔다.

김 총장은 이날 오전 충남 계룡대에서 진행된 제39대 해군참모총장 취임식에서 이같이 밝혔다.

김 총장은 해사 47기로 임관 후 해군작전사령관, 해군사관학교장, 제3함대사령관, 한미연합군사령부 인사참모부장, 제5기뢰·상륙전단장, 국방부 방위정책과장 등을 역임했다.

김 총장은 이날 취임식에서 “해군·해병대에 부여된 소명은 그 누구도 대한민국의 해양주권을 넘볼 수 없도록 하는 것”이라며 “강한 해군력을 바탕으로 국민의 생명과 안전, 국가의 번영과 안보를 지키겠다”고 말했다.

김 총장은 해군과 해병대의 현존 전력을 강화해 대비태세를 유지하겠다고 밝혔다. 그는 “어떠한 상황에서도 싸우면 이긴다는 자신감과 전문성, 팀워크를 갖춘 장병들과 이들이 운용하는 전력이 최상의 성능을 발휘할 수 있도록 준비돼 있을 때 필승할 수 있다”고 강조했다.

김 총장은 해군과 해병대가 복합적인 위협에 효과적으로 대응하기 위해 무인전력을 체계적으로 확보해야 한다고 밝혔다. 그러면서 기존 유인 중심 전력도 고도화해 인공지능(AI) 기반의 유·무인 복합 전투능력을 발전시켜야 한다고 했다.

김 총장은 신뢰받고 자부심 있는 해군을 구현하는 데 중점을 두고 부대를 지휘하겠다는 의지도 내비쳤다. 그는 “국민들께서는 헌법 가치를 수호하고, 국민에게 충성하며, 국가를 위해 헌신하는 군을 요구하고 있다”라며 “군이 국민의 충직한 군대로서 군 본연의 임무를 성실히 수행할 때, 국민에게 신뢰받고, 그 신뢰 위에서 우리의 자부심은 더욱 강해질 것”이라고 말했다.

전임 강동길 전 해군참모총장은 12·3 내란에 연루된 혐의로 정직 1개월의 징계를 받고 사임했다. 그는 최근 이 같은 국방부의 징계 결정에 불복하고 항고를 제기했다.

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