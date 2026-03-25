일제 강제동원 생존 피해자, 이제 434명뿐···지난 1년 동안만 206명 별세

100세 안팎 고령, 매년 사망자 급증

일제강점기 국외로 강제동원 됐던 생존 피해자가 434명에 불과한 것으로 확인됐다. 2025년 1월 기준 640명에서 1년 사이 206명이 사망한 결과다.

일제강제동원시민모임은 25일 행정안전부로부터 의료지원금을 받는 일제강점기 국외 강제동원 생존 피해자가 지난 1월 기준 434명으로 파악됐다고 밝혔다.

지난해 1월 640명에서 1년 사이 206명이 감소했다. 정부는 대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원에 관한 특별법에 따라 국외 강제동원 피해자 중 현재 생존자에게 2009년부터 매년 80만원의 의료지원금을 지급하고 있다.

올해 의료지원금 수급자 중 남성은 276명, 여성은 48명이다. 지역별로는 경기도가 82명으로 가장 많고 서울·전북 48명, 충남 42명, 전남 39명, 경남 38명, 경북 31명, 충북 17명, 대구 16명, 부산·인천 15명, 광주 14명, 대전 11명, 울산 2명, 제주·세종 1명 등이다.

피해자들의 대부분은 100세 안팎의 고령이어서 생존자는 매년 급감하고 있다. 의료지원을 받은 피해자는 2011년 2만365명이어었지만 2015년 9938명, 2024년에는 904명으로 줄었다.

일제강제동원시민모임은 “강제동원의 아픔을 직접 몸으로 겪은 한 세대가 저물고 있는 상황에서 일제로부터 겪은 상처와 역사적 증거를 어떻게 우리 사회가 기억하고 계승할 것인가 하는 문제를 고민해야 한다”고 밝혔다.