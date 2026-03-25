DL이앤씨, 글로벌 SMR 기업 엑스에너지와 설계 계약 체결

DL이앤씨가 미국의 소형모듈원전(SMR) 선도 기업 엑스에너지(X-energy)와 ‘SMR 표준화 설계’ 계약을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 계약은 2023년부터 추진해온 엑스에너지와의 협업 내용을 구체화한 것으로, 해당 설계를 내년 상반기까지 완료할 계획이다. 계약 금액은 약 1000만달러(약 150억원)다.

차세대 원전으로 꼽히는 SMR의 표준화는 SMR 건설의 뼈대가 되는 설계로, 발전소 내 각 설비가 어떻게 상호 연계돼 작동할지를 구체화하는 작업이다. 국내 건설사가 표준화 설계를 직접 수행하는 것은 DL이앤씨가 최초다.

완성된 설계는 2030년 가동 예정인 최초 설비를 시작으로 엑스에너지의 후속 프로젝트 전반에 적용될 예정이다. 엑스에너지는 기존 경수로와 달리 물 대신 헬륨가스를 냉각재로 사용하는 4세대 SMR 기술을 보유하고 있다.

유재호 DL이앤씨 플랜트사업본부장은 “이번 사업은 단순한 설계를 넘어 표준화된 SMR을 개발·설계하는 고도화된 사업 모델”이라며 “엑스에너지 사업의 핵심 파트너로서, 향후 4세대 글로벌 SMR 시장을 선도해나갈 계획”이라고 말했다.