기아 EV9 GT, 독일 ‘아우토빌트’ 전기차 평가서 볼보 EX90 앞서…“성능과 가치 경쟁력 입증”

기아는 플래그십 전동화 스포츠유틸리티차(SUV) ‘EV9 GT’가 독일의 유력 자동차 전문 매체 ‘아우토빌트’의 전기차 비교 평가에서 볼보 전기 SUV EX90을 제쳤다고 25일 밝혔다.

아우토빌트 최근호에 게재된 이번 비교 평가는 기아 EV9 GT와 볼보 EX90 트윈 모터 사륜구동(AWD) 모델을 대상으로 7가지 평가 항목에 걸쳐 이뤄졌다.

EV9 GT는 바디, 파워트레인, 경제성 등 주요 항목에서 높은 점수를 받으며 총점 583점으로 EX90을 18점 차로 앞섰다.

특히 EV9 GT의 공간 활용성에 주목한 아우토빌트는 “기아는 트렁크 공간에서 확실히 앞서 있다”며 “2열과 3열 시트를 모두 접었을 때 확보되는 최대 2393ℓ의 적재 공간은 박스형 디자인 덕분에 효율성이 극대화되었으며 프렁크(차 앞쪽 보닛 아래의 수납공간) 구성 또한 볼보보다 더 실용적”이라고 호평했다.

이번 평가 결과는 프리미엄 브랜드인 볼보의 최상위 전기차 모델을 상대로 국산 고성능 전기차가 성능과 가치 면에서 우세한 상품 경쟁력을 입증했다는 의미가 있다고 기아는 설명했다.

지난해 5월 실시된 아우토빌트의 비교 평가에서도 기아 ‘EV9 GT-라인(AWD)’이 볼보 ‘EX90 트윈 모터 AWD’보다 높은 평가를 받은 바 있다.

기아 관계자는 “고성능과 프리미엄 가치를 동시에 구현한 EV9 GT는 기아의 전동화 철학을 집약한 혁신의 결정체”라며 “앞으로도 차별화된 디자인과 우수한 전동화 기술력을 바탕으로 글로벌 전기차 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.