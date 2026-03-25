서울 출생아 5명 중 1명, 난임 시술로 태어났다

난임시술 지원 출생아 전체 출생아의 19.9% 난임시술 종류별 횟수 제한없이 총 25회 지원

지난해 서울 전체 출생아의 약 20%가 난임 시술 지원을 통해 태어난 것으로 집계됐다. 전체 출생아 수는 전년 대비 9% 늘어 난임 시술 지원 사업이 출생아 수 증가의 주요 요인 중 하나로 작용하고 있는 것으로 나타났다.

서울시는 25일 “난임부부 시술비 지원 확대가 실제 출생아 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있다”며 이같이 밝혔다.

시에 따르면 2025년 난임 시술 지원을 통해 태어난 아이는 9234명으로 전년(7005명) 대비 31.8% 늘었다. 이는 서울 전체 출생아(4만6401명)의 약 19.9%에 해당하는 수준으로 서울에서 태어난 아기 5명 중 1명이 난임 시술 지원을 통해 태어난 것으로 나타났다.

이에 따라 2025년 전체 출생아 수도 2025년(4만2588명) 대비 약 9% 증가했다. 지난해 서울시 난임부부 시술비 지원 규모는 전년 대비 큰 폭으로 확대됐다. 시는 난임부부 2만6283명에게 총 6만6906건의 난임 시술비를 지원했으며, 이는 2024년(5만3953건) 대비 약 24% 증가한 수치다.

이 중 난임 시술비 지원이 6만1576건, 시술 과정 중 건강상 사유 등으로 난임 시술이 중단된 경우에 대한 의료비 지원이 5330건이었다.

연령대별로 보면, 30~39세가 63.5%(1만6693명)로 가장 높은 비중을 차지했다. 40세 이상이 35%(9185명)로 뒤를 이었다. 반면 20~29세는 1.5%(405명)에 그쳐 상대적으로 낮은 비중을 보였다.

시는 올해도 난임 지원 사업을 이어갈 계획이다. 지원 대상은 서울시에 거주하는 난임부부(사실혼 포함)로 여성 난임자의 주민등록 기준으로 거주 여부를 확인한다.

시술 지원은 출산당 최대 25회까지 가능한다. 신선배아·동결배아·인공수정 등 시술별로 1회당 최대 30만원에서 110만원까지 지원한다.

시는 반복되는 난임 시술이 여성의 신체 건강에 미치는 영향에 대한 체계적인 검토가 필요하다고 보고, 향후 이를 파악하는 실태조사를 추진해 정책 기준 마련에 활용할 계획이다.

신청은 정부24 또는 e보건소 공공포털을 통한 온라인 신청과, 주민등록지 관할 보건소 방문 신청 모두 가능하다. 자세한 내용은 관할 보건소 문의 또는 서울시 임신출산정보센터 홈페이지(seoul-agi.seoul.go.kr)에서 확인하면 된다.

조영창 서울시 시민건강국장은 “난임부부가 경제적 부담이나 심리적 어려움 때문에 치료를 포기하는 일이 없도록 실질적인 지원을 강화하고 있다”며 “앞으로도 걱정 없이 치료받을 수 있는 환경을 조성해 건강한 임신과 출산으로 이어질 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.