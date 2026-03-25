창간 80주년 경향신문

“OO 왔다 감” 만리장성도 낙서 몸살···이름 새긴 관광객 구류·벌금 처분

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

중국의 대표적 관광지인 만리장성 성벽에 자신의 이름을 새긴 중국인 관광객이 행정 구류 및 벌금 처분을 받았다.

25일 인민망과 극목신문 등 중국 현지 언론들에 따르면 베이징시 공안국 옌칭분국은 지난 23일 오후 1시쯤 중국 바다링 만리장성의 북8루와 북9루 사이 성벽 벽돌에 한 관광객이 자신의 이름 등을 새긴 사실이 있다고 통보했다.

당국은 치안관리처벌법 관련 규정에 따라 낙서를 한 인원에 대해 행정 구류와 벌금 처분을 내렸다고 설명했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“OO 왔다 감” 만리장성도 낙서 몸살···이름 새긴 관광객 구류·벌금 처분

입력 2026.03.25 11:19

수정 2026.03.25 11:23

펼치기/접기
  • 김기범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

만리장성에 이름을 새기는 중국인 관광객. 웨이보 영상. 연합뉴스

만리장성에 이름을 새기는 중국인 관광객. 웨이보 영상. 연합뉴스

중국의 대표적 관광지인 만리장성 성벽에 자신의 이름을 새긴 중국인 관광객이 행정 구류 및 벌금 처분을 받았다.

25일 인민망과 극목신문 등 중국 현지 언론들에 따르면 베이징시 공안국 옌칭분국은 지난 23일 오후 1시쯤(현지시간) 중국 바다링 만리장성의 북8루와 북9루 사이 성벽 벽돌에 한 관광객이 자신의 이름 등을 새긴 사실이 있다고 통보했다. 당국은 치안관리처벌법 관련 규정에 따라 낙서를 한 인원에 대해 행정 구류와 벌금 처분을 내렸다고 설명했다.

만리장성 성벽에 새겨진 낙서. 웨이보 갈무리. 연합뉴스

만리장성 성벽에 새겨진 낙서. 웨이보 갈무리. 연합뉴스

이 중국인 관광객이 성벽에 글자를 새기는 모습이 담긴 영상이 온라인을 통해 확산되면서 논란이 커진 바 있다. 영상 속 여성 관광객은 악을 쓰는 듯한 표정을 지으며 ‘XX OO 자매 기념’이라는 문구를 한 글자씩 힘겹게 새겨 나갔으며 옆에서는 일행으로 추정되는 여성이 이를 촬영했다.

만리장성을 비롯한 유명 관광지에서 중국인 관광객들이 낙서하는 사례는 드물지 않게 발생하고 있다.

옌칭 경찰은 “바다링 만리장성은 세계문화유산이므로 관람 시 보호 규정을 준수해야 하며 성벽 벽돌에 글자를 새기는 행위는 엄격히 금지한다”라며 “고의 훼손 행위에 대해서는 법에 따라 단호하게 조사·처벌할 것”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글