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대구시는 청년층의 안정적인 지역 정착을 돕기 위해 '2026 청년월세 지원사업'을 추진한다고 25일 밝혔다.

이는 청년층에게 월 최대 20만원씩, 2년간 임대료를 지원하는 사업이다.

청년기본법에 따라 19~34세 청년 중 부모와 따로 거주하는 무주택자가 지원 대상이다.

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대구, 지역 청년에 월세 최대 20만원 지원···30일부터 접수

입력 2026.03.25 11:20

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

청년월세 지원사업 홍보 전단. 대구시 제공

청년월세 지원사업 홍보 전단. 대구시 제공

대구시는 청년층의 안정적인 지역 정착을 돕기 위해 ‘2026 청년월세 지원사업’을 추진한다고 25일 밝혔다.

이는 청년층에게 월 최대 20만원씩, 2년간 임대료를 지원하는 사업이다.

올해 모집 인원은 4400여명이다. 청년기본법에 따라 19~34세 청년 중 부모와 따로 거주하는 무주택자가 지원 대상이다.

청년 가구의 경우 중위소득 60% 이하, 재산가액 1억2200만원 이하의 조건을 충족해야 한다.

또한 부모를 포함한 원가구는 기준 중위소득 100% 이하, 재산가액 4억7000만원 이하 기준에 부합해야 한다.

다만 주택 소유자(분양권·입주권 포함)나 공공임대주택 거주자, 2촌 이내 혈족 소유 주택 임차자, 기존 청년월세 한시 특별지원으로 24회를 모두 지원받은 경우 등은 지원 대상에서 제외된다.

신청 기간은 이달 30일부터 오는 5월29일까지다. 희망자는 주소지 관할 행정복지센터를 방문하거나 ‘복지로’ 누리집 등을 통해 신청하면 된다.

소득 및 재산 조사를 거쳐 오는 9월 최종 대상자가 선정될 예정이다. 선정 시 올해 5월분부터 소급 적용한 혜택을 받을 수 있다.

대구시는 2022년부터 두 차례에 걸쳐 한시적으로 이 사업을 추진한 바 있다.

정부는 임대료 상승 등으로 청년 주거비 부담이 지속되자 올해 국정과제로 채택했다.

박윤희 대구시 청년여성교육국장은 “학업과 취업 준비 등 사회진입 과정에서 청년들이 겪는 경제적 어려움을 덜어주는 데 도움이 되길 바란다”면서 “앞으로도 청년들이 안정적으로 생활하며 미래를 준비할 수 있도록 관련 정책을 마련해 추진하겠다”고 말했다.

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