농심, 신라면 브랜드 캐릭터 ‘신’ 첫 공개…“매콤한 행복 의인화”

농심은 신라면 출시 40주년을 맞아 첫 브랜드 캐릭터 ‘신’(SHIN)을 공개했다고 25일 밝혔다. 언어나 문화적 배경이 달라도 누구나 친밀감을 느낄 수 있는 캐릭터 마케팅을 통해 신라면 브랜드를 강화하기 위한 전략이다.

‘신’ 캐릭터 외형에는 신라면 고유의 정체성을 담았다고 농심은 설명했다. 라면 면발과 패키지를 연상시키는 디자인으로, 눈동자와 소품에 한자 신(辛)을 포인트로 활용했다는 것이다.

캐릭터 성격과 취미에도 제품 특징을 반영했다. 신라면 조리 시간인 ‘4분 30초’면 누구와도 친해질 수 있는 친화력을 지녔으며, SNS로 전 세계 사람들과 소통하며 신라면과의 ‘꿀조합’을 찾는다는 설정이다.

농심은 신 캐릭터가 글로벌 소비자를 겨냥해 선보이는 것인 만큼 자사 홈페이지 한국어·영어·중국어 페이지에 각각 캐릭터 소개란을 마련했다.

공식 유튜브와 인스타그램을 통해 신 캐릭터의 탄생 스토리를 담은 30초 애니메이션도 공개한다. 해당 애니메이션은 캐릭터 신이 마트 진열대에서 소비자의 선택을 기다리지 않고 전 세계로 뻗어나가기 위해 공항으로 향한다는 내용이다.

농심은 다음 달부터 3개월간 ‘신라면 골드’ 멀티팩에 신 캐릭터 스티커 13종을 동봉하는 이벤트를 진행한다. 이중 1만 장 한정으로 선보이는 스페셜 스티커 당첨자에게 경품을 제공한다.

농심 관계자는 “신라면 캐릭터 신은 소비자에게 전하고자 하는 ‘매콤한 행복’을 의인화한 존재”라며 “앞으로 글로벌 전시회와 각 해외법인 마케팅 활동에 캐릭터를 적극적으로 활용해 일상에서 소비자들에게 더 친근하게 다가가는 브랜드가 되겠다”고 말했다.