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경남도, AI 산불 감시카메라 205대 가동

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본문 요약

경남도는 도내 18개 전 시군에 인공지능 산불 감시카메라 205대를 24시간 가동하는 광역 감시망을 구축하고, 산불 초동 대응을 강화했다고 25일 밝혔다.

감시카메라는 최근 건조한 기상 여건 속에서 영농부산물 소각, 입산자 실화, 방화 등으로 산불이 지속 발생하면서 필요성이 커지고 있다.

도는 산불 취약지역을 중심으로 AI 감시카메라 28대를 추가 설치를 추진할 계획이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경남도, AI 산불 감시카메라 205대 가동

입력 2026.03.25 11:29

  • 김정훈 기자

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인공지능 폐쇄회로(CC)TV 산림 내 소각 행위 알림 전송 화면. 경남도 제공

인공지능 폐쇄회로(CC)TV 산림 내 소각 행위 알림 전송 화면. 경남도 제공

경남도는 도내 18개 전 시군에 인공지능(AI) 산불 감시카메라 205대를 24시간 가동하는 광역 감시망을 구축하고, 산불 초동 대응을 강화했다고 25일 밝혔다.

AI 산불 감시카메라는 산불감시용 폐쇄회로(CC) TV영상에 딥러닝 기반의 지능형 영상 분석 기술을 적용해 연기·불꽃 등 산불 징후를 자동으로 감지하고, 담당자에게 즉시 알림을 전송하는 시스템이다. 이는 신고에 의존하던 기존 감시 방식의 한계를 보완한다.

감시카메라는 최근 건조한 기상 여건 속에서 영농부산물 소각, 입산자 실화, 방화 등으로 산불이 지속 발생하면서 필요성이 커지고 있다.

도는 산불 취약지역을 중심으로 AI 감시카메라 28대를 추가 설치를 추진할 계획이다. 주요 등산로 입구, 산림 인접 농경지 등 소각 행위 우려 지역과 방화 추정 및 원인 미상 산불 반복 발생 지역 등을 우선 대상으로 한다.

또 내년도 국비 지원을 산림청에 건의한 상태로, 확정 시 취약지역 중심의 추가 설치를 본격 추진할 방침이다.

경남도는 봄철 대형산불 특별대책기간(4월 30일까지)에 인공지능(AI) 감시카메라를 포함한 산불 감시·진화 자원을 총동원하고, 초동 대응 강화에 행정력을 집중할 방침이다.

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