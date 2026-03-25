경남도, ‘벤자리 월동 성공’ 아열대 품종 전환 가속

경남도 수산자원연구소는 국내에서 양식하지 않는 ‘벤자리’가 거제·통영 가두리 양식장에서 2년 연속 월동에 성공하는 등 아열대 품종 전환 사업에 속도를 내고 있다고 25일 밝혔다.

벤자리는 고수온에 강하지만 겨울철 저수온에는 상대적으로 취약해 도내 해역에서 상품성을 갖출 때까지 사육하기 어려울 것이라는 우려가 컸다. 하지만 수산자원연구소가 통영·거제 해역 가두리에서 실증 연구를 진행한 결과, 치어 입식부터 출하까지 필요한 두 차례의 월동에 성공했다.

수산자원연구소는 이번 성공적인 현장 월동 데이터를 기반으로 여름철 고수온에 본격적으로 대응하고 있다. 최근 28도 이상의 고수온이 7월초부터 9월말까지 장기화하면서 2024년 659억원 등 해마다 수백억원의 어업 피해가 발생하고 있다.

이에 도는 2028년까지 도내 양식 어류의 20%를 아열대 품종으로 전면 전환하는 사업을 추진하고 있다. 벤자리 ·잿방어·능성어 등 현재 8개 품종을 선정해 집중 연구 중이며, 보급 기반 확대를 위해 연구·실증 기능도 강화했다.

특히 벤자리는 국립수산과학원 남동해수산연구소와 협업해 저수온기 한계 수온 추정과 남해안 월동시험을 진행했으며, 가두리 연구교습어장을 기존 2곳에서 4곳으로 확대했다. 올해엔 수정란 3000만알 이상을 공급할 계획이다.

또 국내 수정란의 80%를 책임지는 능성어도 연간 5000만알 이상을 보급해 총 34개소 어가로 확산하고, 신품종 전환 기반을 넓히고 있다.

경남수산자원연구소는 또 국립수산과학원과 공동으로 ‘대왕바리 활용 교잡종’을 생산하고, 기존 주력 품종인 참돔과 참굴 역시 고수온에 강한 품종으로 개량하는 육종 연구에 주력할 계획이다.