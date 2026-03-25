경남지역 여고 6곳, 남녀공학 전환 신청…생존 활로 모색

학령인구 감소라는 파고 속에서 경남도내 여자고등학교들이 ‘남녀공학 전환’을 통한 생존 전략 마련에 나섰다.

25일 경상남도교육청에 따르면 2027학년도 남녀공학 전환 희망 학교 조사 결과 창원중앙여고, 진주선명여고, 김해한일여고, 거제여상, 창녕여고, 거창여고 등 총 6개교가 신청서를 제출했다. 이들 학교는 수십년의 전통을 가진 지역 명문 여고들이지만, 최근 학령인구 감소와 공학 선호 추세가 맞물리며 신입생 모집에 어려움을 겪어왔다.

남녀공학 전환은 이미 가시적인 성과를 거두고 있다. 2025년 전환한 창원 해운중은 학생 수가 전년 대비 58.9% 증가했으며, 의신중 역시 45.7% 늘어났다. 2026학년도 전환 예정인 창원남고(18.6%)와 창원공업고(78.2%) 등도 모집 상황이 대폭 개선되며 공학 전환이 학생 유입의 마중물 역할을 하고 있음을 증명했다.

도교육청은 이달 말 전담팀의 1차 검토를 시작으로 본격적인 행정 절차에 들어간다. ‘추진 적정’ 판정을 받은 학교는 4월 초 학부모 설문조사를 하며, 참여 인원의 60% 이상이 찬성할 경우 5월 중 심의를 거쳐 전환이 최종 확정된다. 최종 선정교는 2027년 3월 새 학기부터 남녀공학으로 운영된다.

경남교육청은 전환 학교의 안정적인 정착을 위해 시설 보수 및 교육과정 운영을 적극 지원할 방침이다. 남녀 공용 화장실 개선 등 환경 정비 예산은 물론, 양성평등 교육과 학생 통합 활동을 위한 추가 강사 지원 방안도 마련한다.

김해 한얼중(2021년) 등 최근 5년간 도내에서 총 10개교가 공학으로 전환됐으며, 이 가운데 올해 창원남고, 창원공업고, 경남전자고 등 남자고등학교가 남녀공학으로 전환됐다.

도교육청 관계자는 “올해는 여고들의 전환 의지가 어느 때보다 확고하다”며 “충분한 검토와 지원을 통해 학교 현장의 혼란을 최소화하고 교육 환경의 질적 제고를 도모하겠다”고 말했다.