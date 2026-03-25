전남 직업계고교생 64명 공기업·금융권 등 취업 성과···직무 교육과정 확대

전남도교육청은 “2025년 직업계고 채용 연계형 직무교육과정 지원사업을 통해 참여 학생 75명 중 85.3%인 64명이 취업에 성공했다”고 25일 밝혔다. 전년도 취업자 수인 36명 대비 약 2배 증가한 수치다.

이 사업은 직업계고 졸업 예정자를 대상으로, 신산업‧신기술, 학생 선호 기업의 맞춤형 직무교육을 실시하고 취업을 연계하는 통합 지원 프로그램이다. 교육부에서 주관하며 대한상공회의소에서 위탁 운영하고 있다.

이번 성과는 지난 12일 교육부 개최 사업 성과보고회에서 공식 발표됐다. 특히 하나은행, 주택도시보증공사, 한국공항보안, DB하이텍, 현대그린푸드 등 공기업과 대기업, IT 기업 및 금융권 진출이 두드러졌다.

이런 성과는 학생 전공과 적성에 따른 학교별 맞춤형 취업 지원과 취업지원센터의 면접 캠프, 순회지도 등 체계적인 활동이 실질적인 성과로 이어진 것으로 분석된다.

전남교육청은 2026학년도부터 1~2학년 대상 ‘직무성장 프로그램’을 신설하고, 3학년 채용 연계형 과정을 포함해 지원 대상을 200여 명으로 확대 운영할 방침이다.

전성아 진로교육과장은 “올해부터는 1~2학년 학생들로 확대 신설되는 만큼, 고졸 인재들이 지속적으로 성장할 수 있도록 취업 후 기업 현장 교육까지 빈틈없이 지원하겠다”고 말했다.