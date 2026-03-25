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경북, 산불 피해 사각지대 해소…추가 지원 추진

입력 2026.03.25 12:20

경북 영양군 석보면 인근에 지난 18일 산불로 인해 불에 나무들이 잘려 쌓여 있다. 검게 타버린 산비탈 위로 황폐해진 흔적이 고스란히 남아 있다. 김현수 기자

경북 영양군 석보면 인근에 지난 18일 산불로 인해 불에 나무들이 잘려 쌓여 있다. 검게 타버린 산비탈 위로 황폐해진 흔적이 고스란히 남아 있다. 김현수 기자

경북도가 산불 피해 지원의 사각지대를 해소하기 위한 추가 지원 마련에 나섰다.

경북도 산불 피해지원 및 재건 대책반은 지난 20일 출범한 국무총리 산하 피해지원 및 재건위원회를 통해 피해 주민들이 최대한 추가 지원을 받을 수 있도록 대응하고 있다고 25일 밝혔다.

경북도는 지난해 초대형 산불 이후 복구 예산 확보와 함께 임시조립주택 공급, 생계·주거지원비 지급 등 피해 주민 지원을 이어왔다. 다만 기존 제도로는 지원이 어려운 사례가 발생하면서 추가 지원 필요성이 제기돼 왔다.

이번 위원회는 추가 지원 여부를 심의·의결하는 기구로 향후 지원 범위와 수준을 결정하게 된다.

도는 현재 분야별 지원 현황을 점검하며 사각지대 해소 방안을 모색하고 있다. 화상 치료 지원과 후유증에 따른 사망 인정, 주거지원비 및 세입자 지원 현실화 등이 대표적인 과제로 꼽힌다. 피해 주민들은 생계비 추가 지원과 비공식·무형 피해에 대한 보상 필요성도 요구하고 있다.

지난해 3월 영남 산불로 경북에서는 주택 3819동이 소실되고 3323세대, 5499명의 이재민이 발생했다. 도는 2624동의 임시조립주택을 공급하고 월 최대 40만원 한도의 전기료 감면을 지원하고 있다. 또 농·축·임·수산업 종사자의 생계비 지원 기간을 기존 1개월에서 작목별로 최대 11개월까지 확대했다.

황명석 경북도 행정부지사는 “아직 충분한 지원을 받지 못한 지역민이 있다”며 “추가 지원이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

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