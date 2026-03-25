모든 시민이 쓰는 한 권의 삶… ‘회고 네트워크’ 출범

모든 시민이 회고록 하나쯤 가졌으면 하는 소망을 가진 사람들이 모여 만든 단체가 있다. 이름은 ‘회고 네트워크’. 빠르게 흘러가는 시대 속에서, 사라지는 기억을 붙잡기 위해 만들어진 느슨한 연대다.

우리는 매일 무언가를 겪지만, 그것을 오래 붙들지는 못한다. 뉴스는 하루를 넘기지 못하고, 감정은 다음 일정에 밀려난다. 기억은 축적되기보다 소비된다. 이 단체는 바로 그 지점에서 출발한다. 기록되지 않은 삶은 쉽게 잊히고, 잊힌 삶은 결국 없었던 것처럼 취급된다는 문제의식이다.

회고 네트워크는 개인의 일기, 자서전, 구술 기록 같은 사적인 서사를 사회적 자산으로 확장하려 한다. 거창한 기록이 아니라, 하루의 문장 하나, 사진 한 장, 지나간 마음 하나를 남기는 일. 그 사소한 기록들이 모여 한 사람을 만들고, 결국 한 시대를 이룬다는 믿음 때문이다.

이들은 기록을 단순한 저장이 아니라 ‘나를 찾는 행위’로 본다. 그리고 회고를 ‘사회와 연결되는 방식’으로 이해한다. 개인의 서사가 고립되지 않고 서로 닿을 때, 기억은 비로소 의미를 갖는다는 것이다.

흥미로운 점은 이들이 기술을 거부하지 않는다는 데 있다. 오히려 인공지능을 기록을 돕는 도구로 받아들인다. 다만 의미를 만드는 주체는 끝내 인간이어야 한다고 말한다. 빠르게 생성되는 정보 속에서도, 느리게 쌓이는 성찰은 대체될 수 없기 때문이다.

이 단체는 특정 기관이나 전문가 중심이 아니다. 누구든 참여할 수 있다. 글을 쓰지 않아도, 사진을 찍거나 영상을 남기는 방식으로도 충분하다. 중요한 것은 형식이 아니라 ‘남기려는 의지’다.

그들이 궁극적으로 그리고 있는 풍경은 단순하다. 모든 시민이 자신의 삶을 한 번쯤 돌아보고, 그것을 자신의 언어로 남기는 사회. 개인의 기억이 모여 공적인 기록이 되고, 그것이 다시 다음 세대의 출발점이 되는 구조다.

어쩌면 이 단체가 말하는 것은 새로운 일이 아니다. 우리는 오래전부터 기록해왔다. 다만 잠시 잊고 있었을 뿐이다.

그리고 지금, 다시 쓰기 시작하자는 제안이 조용히 시작됐다.