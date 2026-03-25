서울 중구가 다문화 가족과 귀화 주민을 위해 무인민원발급기에 ‘외국어 지원 서비스’를 도입해 시범 운영에 나선다고 25일 밝혔다.

운영 장소는 외국인 방문이 잦은 중구청사와 다문화 거주 비율이 높은 광희동 주민센터 두 곳이다. 지원 언어는 영어와 중국어, 베트남어, 일본어, 태국어 등 5개 국어다. 이들 기기는 24시간 운영되어 야간과 주말에도 이용할 수 있다.

초기 화면에서 원하는 언어를 선택하면 안내부터 발급까지 전 과정이 해당 국어로 전환돼 타인의 도움 없이 43종의 서류를 손쉽게 발급받을 수 있다고 구는 설명했다.

해당 서비스는 행정 시스템에 지문 등의 주민 정보가 등록된 사람(한국 국적 취득자 등)에 한해서만 이용할 수 있다.

그 외 구는 장벽 없이 민원 서비스를 이용할 수 있도록 장애인 편의 기능도 확충하고 있다. 지난해 12곳에 이어 올해는 을지로동과 중림동 주민센터의 구형 무인민원발급기에 점자블록 키패드와 휠체어용 화면 높이 조절 기능을 보완했다. 연내 다른 기기에도 이를 확대 적용할 계획이다.

김길성 중구청장은 “이번 무인민원발급기 개선이 언어 장벽이나 신체적 불편으로 어려움을 겪던 분들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 문턱 없는 중구를 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.