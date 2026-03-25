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부산시는 25일 오후 부산시교육청과 협약형 특성화고등학교 육성을 위한 업무협약을 체결한다고 이날 밝혔다.

부산시에 따르면 이번 협약은 2026년 교육부의 협약형 특성화고등학교 선정 공모를 앞두고 지역 기관의 협력 기반을 마련하기 위해 마련됐다.

협약형 특성화고등학교는 지자체와 교육청, 기업, 대학이 협약을 통해 지역 주력 산업과 지역 발전 전략에 부합하는 맞춤형 교육을 제공하고, 이를 통해 지역에 필요한 인재를 키워내기 위한 학교 모델이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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부산 경남공고·금샘고··· 2026 협약형 특성화고 육성 도전

입력 2026.03.25 13:56

  • 김준용 기자

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부산시청사. 경향신문 자료사진

부산시청사. 경향신문 자료사진

부산시는 25일 오후 부산시교육청과 협약형 특성화고등학교 육성을 위한 업무협약을 체결한다고 이날 밝혔다. 부산시에 따르면 이번 협약은 2026년 교육부의 협약형 특성화고등학교 선정 공모를 앞두고 지역 기관의 협력 기반을 마련하기 위해 마련됐다.

협약형 특성화고등학교는 지자체와 교육청, 기업, 대학이 협약을 통해 지역 주력 산업과 지역 발전 전략에 부합하는 맞춤형 교육을 제공하고, 이를 통해 지역에 필요한 인재를 키워내기 위한 학교 모델이다.

2024년 시작된 협약형 특성화고등학교는 이날 기준 전국에 20개교가 지정되어 있다. 부산에서는 지난해 부산관광고가 선정됐다. 올해도 10개교가 선정될 예정으로, 부산에서는 경남공고와 금샘고 등 2개 학교가 신청을 준비 중이다.

이중 경남공고는 HJ중공업, 한국해양대, 한국조선해양플랜트협회 등과 조선·해양플랜트 분야 인재 양성 체계를 구축한다. 금샘고는 아이큐랩, 동의대, 부산테크노파크 등과 전력반도체 분야 인력 양성에 나선다는 계획이다.

협약체결로 부산시는 행정·재정적 지원에 나서고, 부산시교육청은 자율학교 지정과 교원 배치 등의 업무를 맡기로 했다. 학교는 교육과정 운영을 통해 현장 맞춤형 인재를 키우고 기업·관계기관은 현장실습과 졸업생 채용, 대학은 연계 교육과정 운영과 후 학습 경로지원 등을 협력한다.

부산시교육청은 다음 달 23일까지 사업계획서를 작성해 교육부에 제출하며, 교육부는 오는 6월 최종 결과를 발표할 예정이다.

박형준 부산시장은 “이번 협약은 부산의 미래를 위한 지역 산업 설계라는 점에서 의미가 크다”며 “부산의 전략산업에 필요한 맞춤형 인재를 지역에서 체계적으로 키워낼 수 있도록 지원하겠다”라고 말했다.

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