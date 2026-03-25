이재용, 중동 체류 임직원에 ‘이것’ 선물···“깊은 위로와 감사”

갤럭시 S26 울트라·탭 S11 세트 또는 북6 프로 가족들에겐 온누리상품권···모두 500만원 상당

삼성이 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 정세가 불안한 중동 지역에서 근무 중인 직원들에게 최신 스마트폰을 비롯해 500만원 상당의 격려품을 지급했다.

삼성은 25일 이재용 삼성전자 회장의 제안으로 전날 아랍에미리트연합(UAE), 카타르, 사우디아라비아 등 중동 3개국에 파견된 관계사 임직원 500여명과 가족들에게 선물을 전달했다고 밝혔다. 임직원들은 삼성전자 16인치 갤럭시 북6 프로 1대 또는 갤럭시 S26 울트라(512GB) 및 갤럭시탭 S11(256GB)로 구성된 모바일 기기 세트 중 하나를 선택할 수 있다. 가족들에게는 전통 시장과 지역 소상공인 매장에서 사용 가능한 온누리상품권을 지급했다. 임직원 1인과 가족당 지급되는 선물은 금액으로 환산하면 약 500만원이다.

삼성은 중동 전쟁 발발 이후 이란, 이라크, 이스라엘 파견 직원을 전원 철수시켰고, 다른 지역은 사업 유지를 위한 필수 인력만 체류 중이라고 밝혔다. 삼성은 “중동은 글로벌 공급망의 요충지이며 인공지능(AI)과 에너지·교통·통신 등 인프라 투자가 활발해 삼성과 협력 관계도 확대되고 있다”면서 임직원들이 AI 데이터센터나 원자력발전소, IT(정보기술) 분야 미래 먹거리 사업 발굴에 참여하고 있다고 밝혔다.

이재용 회장은 “중동지역의 예기치 못한 상황으로 큰 어려움을 겪고 계신 임직원과 가족 여러분께 깊은 위로의 마음을 전한다”며 “어려운 여건 속에서도 헌신해 주신 여러분의 노고에 진심으로 감사드린다”고 말했다.