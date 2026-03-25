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이재용, 중동 체류 임직원에 ‘이것’ 선물···“깊은 위로와 감사”

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본문 요약

삼성이 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 정세가 불안한 중동 지역에서 근무 중인 직원들에게 최신 스마트폰을 비롯해 약 500만원 상당의 격려품을 지급했다.

삼성은 "중동은 글로벌 공급망의 요충지이며 인공지능과 에너지·교통·통신 등 인프라 투자가 활발해 삼성과 협력 관계도 확대되고 있다"며 임직원들이 AI 데이터센터나 원자력발전소, IT 분야 미래 먹거리 사업 발굴에 참여하고 있다고 밝혔다.

이재용 회장은 "중동지역의 예기치 못한 상황으로 큰 어려움을 겪고 계신 임직원과 가족 여러분께 깊은 위로의 마음을 전한다"며 "어려운 여건 속에서도 헌신해 주신 여러분의 노고에 진심으로 감사드린다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이재용, 중동 체류 임직원에 ‘이것’ 선물···“깊은 위로와 감사”

입력 2026.03.25 14:01

수정 2026.03.25 14:31

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  • 김유진 기자

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갤럭시 S26 울트라·탭 S11 세트 또는 북6 프로

가족들에겐 온누리상품권···모두 500만원 상당

삼성이 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 정세가 불안한 중동 지역에서 근무 중인 직원들에게 최신 스마트폰을 비롯해 500만원 상당의 격려품을 지급했다.

삼성은 25일 이재용 삼성전자 회장의 제안으로 전날 아랍에미리트연합(UAE), 카타르, 사우디아라비아 등 중동 3개국에 파견된 관계사 임직원 500여명과 가족들에게 선물을 전달했다고 밝혔다. 임직원들은 삼성전자 16인치 갤럭시 북6 프로 1대 또는 갤럭시 S26 울트라(512GB) 및 갤럭시탭 S11(256GB)로 구성된 모바일 기기 세트 중 하나를 선택할 수 있다. 가족들에게는 전통 시장과 지역 소상공인 매장에서 사용 가능한 온누리상품권을 지급했다. 임직원 1인과 가족당 지급되는 선물은 금액으로 환산하면 약 500만원이다.

삼성은 중동 전쟁 발발 이후 이란, 이라크, 이스라엘 파견 직원을 전원 철수시켰고, 다른 지역은 사업 유지를 위한 필수 인력만 체류 중이라고 밝혔다. 삼성은 “중동은 글로벌 공급망의 요충지이며 인공지능(AI)과 에너지·교통·통신 등 인프라 투자가 활발해 삼성과 협력 관계도 확대되고 있다”면서 임직원들이 AI 데이터센터나 원자력발전소, IT(정보기술) 분야 미래 먹거리 사업 발굴에 참여하고 있다고 밝혔다.

이재용 회장은 “중동지역의 예기치 못한 상황으로 큰 어려움을 겪고 계신 임직원과 가족 여러분께 깊은 위로의 마음을 전한다”며 “어려운 여건 속에서도 헌신해 주신 여러분의 노고에 진심으로 감사드린다”고 말했다.

유럽 출장 일정을 마친 이재용 삼성전자 회장이 13일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터를 통해 귀국하고 있다. 연합뉴스

유럽 출장 일정을 마친 이재용 삼성전자 회장이 13일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터를 통해 귀국하고 있다. 연합뉴스

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