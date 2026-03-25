‘안전자산’인 금값이 전쟁에도 폭락한 까닭은

기존의 지정학적 위기 때마다 안전 자산으로 꼽혔던 금이 이번 이란 전쟁 국면에서는 오히려 하락하는 등 유독 맥을 못 추고 있다. 다른 자산보다 가격이 더 가파르게 내려가 헤지(위험 회피) 수단으로서의 지위에 의문이 제기된다는 것이다. 국제 금 현물가는 개전 직전일인 지난달 27일 이후 약 17% 하락했다. 지난 19일(현지시간)에는 하루 동안 5% 넘게 추락하기도 했다.

블룸버그 통신은 24일(현지시간) “이번 현상은 전쟁 전 금값 폭등, 각국 중앙은행의 태도 변화 등의 요인이 복합적으로 작용했지만, 금의 장기적 펀더멘털은 탄탄하다”고 보도했다. 블룸버그에 따르면 금값의 17% 하락 수치는 같은 기간 영국 장기 국채와 한국 코스피 지수가 각각 11% 빠진 것과 비교해도 훨씬 큰 낙폭이다.

업계에서는 금이 작년 한 해 동안 약 65% 급등해 과열 양상을 보였다는 대목에 주목해야 한다는 지적이 나온다. 전쟁이 시작되기 전인 지난 1월 29일 금은 종가 기준 온스당 5375.24달러로 고점을 찍었다. ‘포모’(FOMO·소외되는 것에 대한 두려움) 심리로 투기 자금이 대거 몰린 상태였다.

이 때문에 전쟁 발발 뒤 시장 변동성이 증폭하자 투자자들은 서둘러 차익 실현에 나섰다. 금의 가격 하락 폭은 그만큼 컸던 것으로 풀이된다. 금 가격의 버팀목이던 각국 중앙은행이 미 달러 의존도를 낮추고자 앞다퉈 금을 비축해 금값을 끌어올렸는데, 막상 전쟁이 터지자 에너지 비용과 국방비 등을 충당하고자 금 매도를 고민해야 할 처지가 됐다는 분석도 나온다. 실제 폴란드와 튀르키예 중앙은행은 자국 통화 방어와 재정 확보 등을 이유로 금 매각의 가능성을 시사하고 있다.

채권 금리(수익률) 상승도 금의 매력을 낮춘 요소다. 금은 이자가 없는 대표적인 무수익 자산이며 오히려 보관 비용이 발생한다. 이 때문에 채권 금리가 오르면 투자자들이 채권을 포기하고 대신 금을 보유하는 기회비용이 더 커지게 된다.

블룸버그는 “이번 하락은 금의 근본적 가치 변화라기보다는 과도한 랠리 뒤 단기적 조정이 찾아온 것으로 보인다”며 “달러에 대한 헤지 도구로서 금의 장기 펀더멘털이 견고한 것으로 평가된다”고 전했다. 블룸버그는 “자산 배분으로 포트폴리오의 일정 부분은 금을 보유하되, 금 비중이 너무 커 밤잠을 설칠 정도라면 일부 수익을 실현해 비중을 조절하는 조처도 필요할 수 있다”고 설명했다.