50대 이상 고위험군과 75세 이상 모든 성인··· ‘RSV’ 예방접종 받으세요









고령층에 폐렴을 일으켜 심하면 사망까지 이를 위험이 있는 ‘호흡기세포융합바이러스(RSV)’ 감염을 막기 위해 백신 예방접종을 권고한 새로운 지침이 나왔다.

대한감염학회는 50세 이상 고위험군 등을 대상으로 RSV 백신 1회 접종을 권고하는 내용의 성인예방접종 가이드라인 개정안을 발표했다고 25일 밝혔다. 개정안에 포함된 구체적인 접종 권고 대상은 50~74세 만성 심혈관질환 또는 폐·호흡기질환 환자, 당뇨병 환자, 중등도 이상 면역저하자, 요양시설 거주자 등의 고위험군과 75세 이상의 모든 성인이다.

RSV 감염증은 법정 4급 감염병에 해당하며 이 바이러스에 감염되면 주로 콧물, 인후통, 기침, 가래 등 호흡기 증상이 나타난다. 건강한 성인은 감염돼도 대부분 가벼운 증상만 나타날 뿐이지만 영유아나 아동, 고령자, 만성질환자, 면역저하자 등 고위험군은 중증으로 진행될 위험이 비교적 높다. 2012~2015년 RSV 감염으로 입원한 국내 19세 이상 환자 204명을 대상으로 한 연구에선 65세 이상 환자 비율이 64.7%로 가장 높고 50~64세가 25.5%로 그 뒤를 이었다. 고령층이 주로 입원한 탓에 폐렴이 확인된 비율도 57.8%에 달했다.

RSV 감염증의 위험성은 인플루엔자(독감)와 비교해도 높은 수준이다. 2013~2015년 국내 대학병원에 입원한 18세 이상 환자 대상 연구에선 RSV 감염자의 20일 사망률(18.4%)은 인플루엔자 환자(6.7%)보다 2.7배 높았다. 사망률을 높인 배경으론 폐렴, 만성폐쇄성폐질환, 저산소혈증, 세균 동시 감염이 더 흔히 나타났던 점이 지목된다. 해외 연구에서도 RSV 감염 성인의 입원율은 폐, 심장 등에 기저질환이 없는 환자에 비해 기저질환이 1개면 2.7배, 2개 이상이면 9배 높은 것으로 나타났다.

학회는 RSV 감염이 연중 발생하기 때문에 백신 접종은 언제든 가능하지만 유행 시기를 고려해 가급적 늦여름에서 초가을까지의 기간에 접종할 것을 권고했다. 또한 RSV는 한번 감염되면 증상을 완화시키는 대증요법 외에 항바이러스제를 이용하는 치료가 불가능하므로 예방이 중요하다는 점을 강조했다.

노지윤 대한감염학회 성인예방접종위원(고려대 의대 교수)은 “RSV 감염증은 고령자, 만성질환자 등 고위험군에서 중증 감염을 일으킬 수 있으며 국내 고령층의 주요 사망 원인인 폐렴을 일으키는 바이러스 중 하나로, 심한 경우 사망으로 이어질 수 있다”면서 “이번 성인예방접종 가이드라인 개정은 이러한 RSV의 질병 부담과 예방 필요성을 반영한 것으로, 50~74세 RSV 감염 고위험군과 75세 이상 성인은 RSV 예방에 관심을 갖고 의료진과 상담을 통해 백신 접종을 고려하길 바란다”고 말했다.