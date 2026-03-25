오늘의 인사ㅡ재경부, 산통부, 해수부, 한겨레 외

■금융위원회 ◇서기관 승진 △글로벌금융과 윤재일
■재정경제부 ◇국장급 전보 △국고정책관 허승철 △개발금융국장 강윤진
■산업통상부 ◇과장급 전보 △국가기술표준원 지원총괄과장 최용이 △대불자유무역지역관리원장 안창
■해양수산부 ◇과장급 전보 △장관실 비서관 신선호 △규제개혁법무담당관 서은정
■한국보건산업진흥원 △기획이사 정영훈
■신영부동산신탁 ◇전무 승진 △신탁사업부문장 김동현 ◇이사대우 승진 △경영지원부 이정웅 ◇부장 승진 △자산2사업부6팀장 손상미 ◇부서장 보직 △감사실장 이욱진 △경영기획부장 이승택 △신탁3본부1팀장 장홍석 △정비사업1팀장 유명식 △정비사업2팀장 서인혁 △자산1사업부2팀장 신영욱 △리스크관리부장 반철민 △기술지원부장 손치수
■한겨레신문사 △경영기획실 법무데스크 오주영 △독자마케팅국 독자서비스1부 중부데스크 김용배 △IT국 데이터팀장 서규석 △경영기획실 인재개발부 인사교육팀장 최은영 △〃 총무부 총무팀장 이병을 △〃 통합관리부 관리2팀장 김근영 △독자마케팅국 독자서비스2부 HMC팀장 이해돈 △〃 통합마케팅부 마케팅전략팀장 김혜주 △〃 멤버십기획팀장 김남준 △광고국 광고1부 영업1팀장 유창선 △〃 광고1부 영업2팀장 이문기 △〃 광고2부 영업3팀장 김동섭 △〃 광고2부 영업4팀장 김난희 △〃 광고기획팀장 이진한 △〃 광고솔루션부 디지털광고팀장 김진성