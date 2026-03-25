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“휘발유 넣어 투척하겠다”···BTS 공연에 협박 댓글 쓴 남성 검거

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본문 요약

경찰이 그룹 방탄소년단 광화문 공연을 겨냥해 협박성 댓글을 쓴 남성을 구속 상태로 검찰에 넘겼다.

공중 협박 사건 전반에 대해선 손해배상 청구 등 민사상 책임도 함께 묻고 있다.

경찰에 따르면 이날 기준 공중 협박 사건 11건에 대한 손해배상 청구 절차가 진행 중이다.

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“휘발유 넣어 투척하겠다”···BTS 공연에 협박 댓글 쓴 남성 검거

입력 2026.03.25 15:03

  • 우혜림 기자

  • 기사를 재생 중이에요

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 지난 19일 서울 광화문광장에서 공연 무대 설치 작업이 이뤄지고 있다. 정지윤 선임기자

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 지난 19일 서울 광화문광장에서 공연 무대 설치 작업이 이뤄지고 있다. 정지윤 선임기자

경찰이 그룹 방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 겨냥해 협박성 댓글을 쓴 남성을 구속 상태로 검찰에 넘겼다.

서울 도봉경찰서는 공중협박 혐의를 받는 50대 A씨를 검거한 뒤 구속 송치했다고 25일 밝혔다. A씨는 지난 19일 SNS에 올라온 ‘BTS 광화문 공연 교통통제 정보’ 게시글에 “생수병에 휘발유를 넣어 투척하겠다”는 내용의 댓글을 쓴 혐의를 받는다.

경찰은 112 신고를 접수한 뒤 약 5시간 만인 지난 20일 A씨를 긴급체포한 뒤 구속영장을 신청했다. 법원이 지난 21일 A씨에 대한 구속영장을 발부했고, 경찰은 이날 A씨를 송치했다.

A씨는 경찰 조사에서 “관심을 끌기 위한 의도였을 뿐 실제 실행 의사는 없었다”고 진술한 것으로 전해졌다. 그러나 경찰은 A씨의 글이 시민 불안감을 조성하고 사회 안전망을 교란하는 중대범죄 행위라고 판단했다.

서울경찰청은 공중협박 범죄에 대응하기 위해 최종상 수사부장을 팀장으로 하는 ‘공중·주요 인사 협박 등 대응 태스크포스(TF)’를 지난해 11월부터 운영 중이다. 공중 협박 사건 전반에 대해선 손해배상 청구 등 민사상 책임도 함께 묻고 있다. 경찰에 따르면 이날 기준 공중 협박 사건 11건에 대한 손해배상 청구 절차가 진행 중이다.

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