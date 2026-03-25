“휘발유 넣어 투척하겠다”···BTS 공연에 협박 댓글 쓴 남성 검거

경찰이 그룹 방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 겨냥해 협박성 댓글을 쓴 남성을 구속 상태로 검찰에 넘겼다.

서울 도봉경찰서는 공중협박 혐의를 받는 50대 A씨를 검거한 뒤 구속 송치했다고 25일 밝혔다. A씨는 지난 19일 SNS에 올라온 ‘BTS 광화문 공연 교통통제 정보’ 게시글에 “생수병에 휘발유를 넣어 투척하겠다”는 내용의 댓글을 쓴 혐의를 받는다.

경찰은 112 신고를 접수한 뒤 약 5시간 만인 지난 20일 A씨를 긴급체포한 뒤 구속영장을 신청했다. 법원이 지난 21일 A씨에 대한 구속영장을 발부했고, 경찰은 이날 A씨를 송치했다.

A씨는 경찰 조사에서 “관심을 끌기 위한 의도였을 뿐 실제 실행 의사는 없었다”고 진술한 것으로 전해졌다. 그러나 경찰은 A씨의 글이 시민 불안감을 조성하고 사회 안전망을 교란하는 중대범죄 행위라고 판단했다.

서울경찰청은 공중협박 범죄에 대응하기 위해 최종상 수사부장을 팀장으로 하는 ‘공중·주요 인사 협박 등 대응 태스크포스(TF)’를 지난해 11월부터 운영 중이다. 공중 협박 사건 전반에 대해선 손해배상 청구 등 민사상 책임도 함께 묻고 있다. 경찰에 따르면 이날 기준 공중 협박 사건 11건에 대한 손해배상 청구 절차가 진행 중이다.