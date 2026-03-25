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중동 사태에 3월 소비심리지수 5p↓…계엄 이후 최대 낙폭

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본문 요약

미국과 이란 간 전쟁 영향으로 소비자들의 경제 심리가 크게 위축됐다.

CCSI를 구성하는 6개 지수 중 향후경기전망 하락 폭이 가장 컸고, 현재경기판단·생활형편전망·가계수입전망·현재생활형편도 떨어졌다.

이흥후 한은 경제심리조사팀장은 "이란 전쟁에 따른 물가 상승과 경기 둔화 우려, 증시·환율 등 금융시장 변동성 확대로 부정적 경기 판단이 늘어나면서 소비자심리지수가 상당폭 하락했다"고 설명했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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중동 사태에 3월 소비심리지수 5p↓…계엄 이후 최대 낙폭

입력 2026.03.25 15:18

수정 2026.03.25 15:49

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  • 김지환 기자

  • 기사를 재생 중이에요

주택가격전망지수, 13개월 만에 100 밑돌아

석유 최고가격제 시행 후 첫 주말인 지난 15일 서울 시내 한 주유소를 찾은 시민이 주유를 하고 있다. 성동훈 기자

석유 최고가격제 시행 후 첫 주말인 지난 15일 서울 시내 한 주유소를 찾은 시민이 주유를 하고 있다. 성동훈 기자

미국과 이란 간 전쟁 영향으로 소비자들의 경제 심리가 크게 위축됐다. 주택가격 기대심리도 1년여 만에 하락 전망이 우세해졌다.

한국은행이 25일 발표한 ‘3월 소비자동향조사’ 결과를 보면, 이달 소비자심리지수(CCSI)는 107.0으로 1월(112.1)보다 5.1포인트 하락했다. 불법계엄 사태 당시인 2024년 12월(-12.7포인트) 이후 1년 3개월 만에 가장 큰 낙폭이다. 지수는 올해 들어 반도체 수출 호조 등에 1월과 2월 각 1.0포인트, 1.3포인트 올랐지만 석 달 만에 하락세로 돌아섰다.

CCSI는 소비자동향지수(CSI) 중 6개 주요 지수(현재생활형편·생활형편전망·가계수입전망·소비지출전망·현재경기판단·향후경기전망)를 이용해 산출한 심리지표다. 지수가 100보다 웃돌면 장기평균(2003∼2025년)보다 낙관적, 100을 밑돌면 비관적이라는 뜻이다.

CCSI를 구성하는 6개 지수 중 향후경기전망(89·-13포인트) 하락 폭이 가장 컸고, 현재경기판단(86·-9포인트)·생활형편전망(97·-4포인트)·가계수입전망(101·-2포인트)·현재생활형편(94·-2포인트)도 떨어졌다. 소비지출전망(111)은 전월과 같았다.

이흥후 한은 경제심리조사팀장은 “이란 전쟁에 따른 물가 상승과 경기 둔화 우려, 증시·환율 등 금융시장 변동성 확대로 부정적 경기 판단이 늘어나면서 소비자심리지수가 상당폭 하락했다”고 설명했다.

향후 1년 기대인플레이션율(2.7%)은 한 달 새 0.1%포인트 상승했다. 2월 소비자물가 상승률(전년 동월 대비 2.0%)은 완만했지만, 중동 사태에 따른 고유가·고환율 등이 기대인플레이션율을 끌어올렸다는 게 한은 설명이다.

주택가격전망지수(96)는 12포인트 하락해 전월(108·-16포인트)에 이어 급락세를 이어갔다. 지수가 100보다 크면 1년 뒤 집값이 오를 것이라 예상한 가구가 감소를 예상한 가구보다 많다는 뜻이다. 지수가 100을 밑돈 것은 지난해 2월 이후 13개월 만이다.

이 팀장은 “다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 예고 등에 따른 매도 물량 증가, 대출금리 상승 등의 영향으로 지수가 12포인트 하락했다”며 “서울 핵심지역 주택가격이 하락세지만 전국적으로는 아직 오르는 만큼 추세적 안정 여부를 지켜볼 필요가 있다”고 말했다.

이번 조사는 전국 도시 2500가구(응답 2266가구)를 대상으로 지난 10~17일 진행됐다.

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