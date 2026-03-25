닻 올린 ‘비상경제 대응체계’…대통령 컨트롤타워에 ‘범정부 비상본부 + 청와대 상황실’ 양 날개

정부가 중동 전쟁 장기화에 대응하는 비상경제 대응 체계를 25일부터 가동했다. 이재명 대통령이 주재하는 비상경제 점검회의를 컨트롤타워로 정부에는 범부처 차원의 비상경제본부, 청와대에는 비상경제상황실이 설치돼 운영된다. 본부와 상황실에는 에너지·물가·금융 등 5개 분야별 실무대응반이 각각 편성돼 실시간으로 현안을 점검할 예정이다.

김민석 국무총리는 이날 정부서울청사에서 브리핑을 열고 “정부는 비상한 상황에 맞춰 비상하게 대응해 나가겠다”며 “총리를 본부장으로 하는 비상경제본부를 두고 범부처 원팀으로 대응해 나가겠다”고 밝혔다. 본부는 기존 부총리 겸 재정경제부 장관 주재의 비상경제 장관회의를 총리 주재로 격상하면서 확대 개편한 형태다.

김 총리는 “대통령 주재 비상경제점검회의를 최고 컨트롤타워로 국가 역량을 결집해 나가겠다”면서 “이를 뒷받침하기 위해 정부에 비상경제본부를 두고 범부처 원팀으로 대응해 나가겠다”고 말했다.

비상경제본부 산하에는 각 부처 장관이 반장을 맡는 5개 실무대응반이 꾸려져 운영된다. 거시경제·물가대응반은 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관을 반장으로 거시지표 점검과 물가 안정을 담당한다. 에너지수급반은 김정관 산업통상부 장관이 반장을 맡아 유가와 원자재 수급 상황 등을 실시간 모니터링한다. 금융안정반은 이억원 금융위원장을 반장으로 금융시장 변동성 모니터링과 시장 안정을 위한 대응책을 준비한다. 민생복지반은 정은경 보건복지부 장관이 맡아 서민·취약계층 지원 대책 등을 마련하고, 조현 외교부 장관이 맡는 해외상황관리반은 대외 리스크를 관리할 방침이다.

이 대통령이 주재하는 비상경제점검회의는 주 1회, 범부처 비상경제본부 전체회의는 주 2회 개최될 예정이며 중동 및 국내외 상황에 따라 변동 가능성이 있다.

청와대에도 범정부 비상경제본부에 대응하는 비상경제상황실이 운영된다.

홍익표 청와대 정무수석은 이날 춘추관 브리핑에서 “대통령 주재 비상경제점검회의 산하에 비상경제상황실을 설치해, 범정부 비상경제본부와 호흡을 맞춰 중동 전쟁에 따른 국내외 상황을 보다 엄중히 관리해 나가겠다”고 밝혔다.

강훈식 대통령비서실장이 실장을 맡아 청와대 상황실을 이끌고, 위성락 국가안보실장과 김용범 정책실장이 부실장을 맡기로 했다. 홍 수석이 총괄간사, 김정우 국정상황실장이 실무간사 역할을 한다.

청와대 상황실에도 정부 대응본부와 같이 5개 실무대응반이 꾸려진다. 하준경 경제성장수석, 문진영 사회수석, 오현주 안보실 3차장 등이 대응반장을 맡는다.

청와대 고위 관계자는 “앞으로 비상경제 대응과 관련해 정부와 청와대가 사실상 매일 브리핑을 하는 것이나 마찬가지”라며 “필요하면 회의와 브리핑을 수시로 할 생각”이라고 말했다.

더불어민주당도 비상경제대응상황실을 설치해 운영하기로 했다. 문금주 민주당 원내대변인은 이날 “정부의 비상경제 대응 체계 가동에 발맞춰 원내에 비상경제대응상황실을 운영하겠다”면서 “민생과 직결된 분야를 중심으로 상황을 면밀히 점검하고 필요한 대응을 신속히 할 것”이라고 밝혔다.