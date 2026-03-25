창간 80주년 경향신문

‘왕과 사는 남자’ 1500만 돌파…흥행열풍에 장항준 ‘리바운드’ 재개봉까지

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

영화 <왕과 사는 남자>가 25일 누적 관객 1500만 명을 돌파했다.

라이언 고슬링 주연 영화 <프로젝트 헤일메리> 등을 제외하고는 뚜렷한 경쟁작이 없는 상황에 4월 중 1600만 관객 달성도 가능할 것이라는 관측이 나온다.

<왕과 사는 남자>의 흥행에 힘입어 장항준 감독의 전작 <리바운드>도 다음 달 3일 재개봉을 결정지었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘왕과 사는 남자’ 1500만 돌파…흥행열풍에 장항준 ‘리바운드’ 재개봉까지

입력 2026.03.25 15:22

수정 2026.03.25 16:28

펼치기/접기
  • 전지현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

<왕과 사는 남자>의 광고가 지난 6일 서울 CGV용산아이파크몰에 걸려있다. 이준헌 기자

<왕과 사는 남자>의 광고가 지난 6일 서울 CGV용산아이파크몰에 걸려있다. 이준헌 기자

영화 <왕과 사는 남자>가 25일 누적 관객 1500만 명을 돌파했다.

배급사 쇼박스는 <왕과 사는 남자>가 “개봉 50일째인 이날 오후 1500만 관객을 넘어섰다”고 알렸다. 매출액 기준으로는 이미 국내 개봉 영화 중 역대 1위 기록이다.

역대 흥행 순위 3위인 <왕과 사는 남자>가 1위 <명량>(1761만·2014년)과 <극한직업>(1626만·2019년)의 기록을 넘어설 수 있을지 주목된다. 라이언 고슬링 주연 영화 <프로젝트 헤일메리> 등을 제외하고는 뚜렷한 경쟁작이 없는 상황에 4월 중 1600만 관객 달성도 가능할 것이라는 관측이 나온다.

<왕과 사는 남자>의 흥행에 힘입어 장항준 감독의 전작 <리바운드>(2023)도 다음 달 3일 재개봉 한다. 2012년 전국 고교농구대회에서 아무도 주목하지 않았던 최약체 농구부가 신임 코치와 함께 쉼 없이 달려간 8일간의 실화를 영화로 옮긴 작품이다.

다음 달 4일로 예정했던 1차 무대인사가 전석 매진되며 다음 날인 5일 추가 무대인사를 확정지을 정도로 관심이 뜨겁다. ‘장항준 효과’라 할 만하다. 무대 인사에는 장 감독을 비롯해 배우 안재홍, 이신영, 정진운 등 주연배우들이 참여한다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글