‘초강경 이민단속’ 끝 은퇴하는 보비노, 마지막까지 “더 강하게 했어야”

미국 도널드 트럼프 행정부의 강경 이민 단속을 상징하는 인물 그레고리 보비노 국경순찰대장이 은퇴를 앞두고 “더 많은 불법 이민자를 잡았으면 좋았을 것”이라는 소회를 밝혔다.

보비노는 24일(현지시간) 공개된 미 일간 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서 이같이 말했다.

보비노는 트럼프 정부가 추진한 이민자 단속 최전선에 섰던 인물이다. 로스앤젤레스, 시카고, 샬럿, 뉴올리언스 등에서 잇달아 이민자 단속 작전을 주도했으며, 직접 최루탄 통을 던지는 등 기행으로 주목받았다. 독일 ‘나치 군복’을 연상케 하는 더블 브레스트 코트를 입은 모습으로 논란이 되기도 했다. NYT는 그를 두고 “트럼프 정부의 대규모 추방 캠페인을 이끈 강경파의 얼굴”이라고 평했다.

지난 1월 미네소타주에서 진행된 폭력 단속·진압은 그가 물러나는 계기가 됐다. 당시 단속 작전 도중 미국 시민 2명이 목숨을 잃으면서 반정부 시위가 격화했다. 보비노는 별다른 근거 없이 사망한 시민이 연방 요원을 “학살하려 했다”고 주장했다. 반발이 커지자 트럼프 대통령은 보비노를 해임하고 ‘국경 차르’ 톰 호먼을 투입했다.

지금도 보비노는 시위 진압 과정에서 “자신이 지나쳤다고 생각하지 않는다”고 NYT는 전했다. 그는 인터뷰에서 “할 수 있는 한 최대한 강경하게 나섰지만, 더 많은 사람을 잡을 수 있는 창의적이고 혁신적인 방법은 언제나 있다”고 말했다. 상급자들에 대해선 자신과 같은 ‘속전속결식’ 체포·추방 전술이 아닌 정보에 기반한 체포를 우선한다며 “현상 유지형” 관료라고 비난했다.

보비노는 1996년 국경순찰대에 합류해 약 30년 동안 근무했다. 첫 근무지에서부터 그는 오로지 “가능한 많은 불법 이민자를 잡는” 목표에 전념했다고 말했다. 보비노의 전 동료는 그가 과거 불법 이민자들을 “쓰레기”, “오물” 등이란 단어로 불렀다고 전했다. 보비노는 이번주 공식 은퇴한다.

이날 국경순찰대와 이민세관단속국의 상급 기관인 국토안보부에는 마크웨인 멀린 신임 장관이 공식 취임했다. 크리스티 놈 전임 장관 후임으로, 트럼프 2기 정부가 국토안보부 장관을 교체한 건 이번이 처음이다. 멀린 장관은 아메리카 원주민인 체로키족 혈통이며, 레슬링 및 프로 이종격투기 선수로 활동한 이력이 있다.