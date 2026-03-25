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강원도, 겨울철 대표 어종 ‘대구’ 종자 무상 방류···고성군 거진·공현진 앞바다 2곳

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본문 요약

강원도 한해성수산자원센터는 25일과 26일 자체 생산한 1㎝급 대구 치어 600만 마리를 고성군 거진과 공현진 해역 등 2곳에 무상으로 방류한다고 밝혔다.

강원도는 동해 북부 해역의 수산자원 회복과 어업인 소득 증대를 위해 2013년부터 연평균 500만 마리 이상의 대구 종자를 지속해서 방류해 왔다.

이밖에 올해 말까지 뚝지, 도루묵, 해삼 등 어업인 선호도가 높은 다양한 수산 종자를 순차적으로 방류할 계획이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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강원도, 겨울철 대표 어종 ‘대구’ 종자 무상 방류···고성군 거진·공현진 앞바다 2곳

입력 2026.03.25 15:31

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

1㎝급 600만 마리 방류

강원도 한해성수산자원센터는 25일 고성군 해역에 자체적으로 생산한 대구 치어를 무상으로 방류했다. 강원도 제공

강원도 한해성수산자원센터는 25일 고성군 해역에 자체적으로 생산한 대구 치어를 무상으로 방류했다. 강원도 제공

강원도 한해성수산자원센터는 25일과 26일 자체 생산한 1㎝급 대구 치어 600만 마리를 고성군 거진과 공현진 해역 등 2곳에 무상으로 방류한다고 밝혔다.

아르기닌과 무기질이 풍부한 대구는 동해안의 대표적인 고부가가치 어종이다.

우리나라 동·서해와 오호츠크해, 베링해 등에서 떼를 지어 서식하며 90㎝ 안팎까지 성장한다.

이번에 방류된 종자는 약 3~4년 후 성체로 성장해 지역 어업인의 안정적인 소득 기반 형성에 이바지할 것으로 기대된다.

최근 10년간 동해안의 대구 어획량이 3~4배 증가하면서 강원도 내 연근해 어업에서 차지하는 경제적 비중도 크게 높아졌다.

강원도는 동해 북부 해역의 수산자원 회복과 어업인 소득 증대를 위해 2013년부터 연평균 500만 마리 이상의 대구 종자를 지속해서 방류해 왔다.

이밖에 올해 말까지 뚝지, 도루묵, 해삼 등 어업인 선호도가 높은 다양한 수산 종자를 순차적으로 방류할 계획이다.

정상선 강원도 한해성수산자원센터 소장은 “종자 방류를 통해 수산자원을 안정적으로 관리하고 어업인의 소득 증대에 실질적으로 이바지하겠다”라고 밝혔다.

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