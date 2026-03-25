“아이디어만 있다면 도전”···‘모두의 창업’ 프로젝트 26일부터 시작

토스·비누랩스·뤼튼 대표 등이 멘토

정부가 국민 누구나 창업에 도전할 수 있는 ‘국가창업시대’ 전환을 본격 추진하며, 대국민 창업 오디션을 연다. 창업 오디션 참가자 모집 공고와 창업가·기관·멘토단이 교류하는 온라인 플랫폼은 당장 26일 시작된다.

중소벤처기업부는 25일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 정부서울청사에서 열린 ‘국가 창업시대 전략회의’에서 이런 내용을 골자로 한 ‘모두의 창업 프로젝트’ 계획을 밝혔다. 이날 오후 전국 17개 시·도에서 지역별로 ‘모두의 창업’ 발대식이 동시에 개최됐다.

중기부는 모두의 창업 프로젝트와 관련해 “기존 지원사업의 심사·선정 구조를 과감히 탈피해 국가가 인재에 투자하는 새로운 창업정책 패러다임이자 창업인재 육성 플랫폼”이라고 설명했다. 혁신적인 아이디어를 보유한 국민 누구나 ‘도전’해 민간이 함께 끌어가는 ‘보육’을 거친 후 대국민 창업 오디션이라는 ‘경연’을 거쳐 창업 열기를 전국으로 확산하겠다는 계획이다. 도전과 실패 경험이 새로운 성공 자산으로 축적할 수 있는 ‘재도전’ 기회도 제공할 예정이다.

모두의 창업 프로젝트는 도전 분야를 기술과 로컬로 나눠 단계별 프로그램을 운영하는데, 참여 범위도 예비창업가부터 재창업가까지로 넓혔다. 이를 통해 창업가를 5000명 규모로 발굴·선발하는 것이다. 이 중 1000명이 창업 오디션에 도전하는데, 최종 우승자(1명)는 10억원 이상 상금과 함께 해외 전시회와 전용펀드 투자 등 후속 성장 패키지를 지원 받는다.

정부는 창업 분야를 기술과 로컬로 나눴다. 기술창업의 경우 비수도권에서 70%를, 로컬창업은 90%를 지역에서 선발할 방침이다. 경연을 통해 선발된 최종 100명에게는 후속 성장 패키지 연계를 위해 500억원 규모의 창업열풍 펀드를 조성할 계획이다.

창업 인재를 키울 보육 기관은 전국 100여곳 대표 창업기관이 운영사로 참여한다. 보육 기관이 직접 선발한 창업가를 프로젝트 전 기간에 걸쳐 책임지고 육성하며, 단계별 진출 성과에 따라 기관별 인센티브 제공하는 방식이다. 프라이머, 소풍커넥트, 퓨처플레이 등 국내를 대표하는 액셀러레이터(AC)는 물론 KAIST·GIST와 같은 과학기술원도 대거 참여했다.

선배 창업가 500여명도 전담 멘토단으로 동참한다. 토스 이승건 대표, 비누랩스 김한이 대표, 뤼튼 이세영 대표, 리벨리온 박성현 대표 등으로 이들은 창업 인재들의 성장단계별 맞춤형 멘토링을 제공할 예정이다.

정부는 창업가와 보육기관·멘토단 등 창업생태계 혁신 주체가 모이는 ‘모두의 창업플랫폼’도 26일 문을 연다. 창업 오디션 모집공고도 이날부터 오는 5월15일까지 진행된다.

한성숙 중기부 장관은 서울 강남 드림플러스에서 열린 발대식에 참석해 “창업은 매우 외롭고 힘든 과정”이라며 “지역 창업가들은 네트워크를 찾기 어려운데 보육기관과 멘토를 직접 선택하고 연결될 수 있도록 구조를 설계했다”고 말했다. 한 장관은 “누군가의 실패가 다른 창업가에게 도움이 되는 구조를 만들고자 했다”고 말했다.