SK하이닉스, 올해 하반기 ADR 상장 추진…“순현금 100조원 확보 목표”

제78기 정기주주총회

SK하이닉스가 미국 증권시장 상장에 시동을 걸었다. SK하이닉스는 순현금 100조원 확보도 목표로 제시했다. 인공지능(AI) 반도체 경쟁에서 주도권을 되찾기 위해 글로벌 투자 자금과 순현금을 확보해 생산 역량을 확충하겠다는 구상으로 보인다.

SK하이닉스는 25일 조회공시 답변을 통해 전날 미국 증권거래위원회(SEC)에 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 위한 공모 등록신청서(Form F-1)를 비공개로 제출했다고 밝혔다.

곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 이날 경기 이천 본사에서 열린 제78기 정기 주주총회에서 “올해 하반기 상장을 목표로 준비 중”이라며 “발행 규모나 방식은 확정되지 않았다”고 말했다.

ADR은 외국 기업이 자사 주식을 예탁기관에 맡긴 뒤 이를 담보로 미국 시장에서 거래할 수 있도록 발행하는 증권을 의미한다. 기업으로서는 직접 상장에 수반되는 절차를 줄이면서 글로벌 투자자에 대한 접근성을 확대하는 이점이 있다. 대만 TSMC, 네덜란드 ASML 등 주요 반도체 기업들도 이런 방식으로 미국 증시에 상장했다.

SK하이닉스의 ADR을 통한 상장 추진은 대규모 설비 투자 자금을 조달하기 위한 포석으로 읽힌다. SK하이닉스는 AI 메모리 시장 점유율이나 영업이익에서 미 반도체 기업 마이크론에 앞서지만, 기업가치가 저평가됐다는 지적이 제기돼왔다. 미국 증시 상장으로 SK하이닉스가 필라델피아반도체지수(SOX)를 비롯해 달러 기반 상장지수펀드(ETF)에 편입될 경우 자금 수요 유입을 기대할 수 있다.

곽 사장은 특히 “안정적인 투자를 할 수 있는 재무 건전성을 확보하기 위해 순현금 100조원 이상을 확보하고자 한다”고 강조했다. 삼성전자가 보유한 순현금 규모(약 92조원)와 비슷한 수준의 목표치를 제시한 것이다. 지난해 말 SK하이닉스의 순현금은 약 12조원이다. 곽 사장은 “AI 기술 고도화와 컴퓨팅 인프라 투자 확대에 따라 메모리 수요는 중장기적으로 확대될 것”이라며 “AI 시대에 글로벌 고객과 함께하려면 한 단계 강화된 재무 체력이 필요하다”고 설명했다.

SK하이닉스가 이처럼 투자에 필요한 ‘실탄’ 확보에 나선 것은 AI발 메모리 반도체 수요가 폭증하면서 캐파(생산능력) 확충이 최우선 과제로 떠올랐기 때문이다. 특히 용인 반도체 클러스터 팹 건설에 소요되는 투자금이 초기 추산보다 크게 불어난 상황이다. 차세대 제품인 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 주도권을 삼성전자에 내준 SK하이닉스로서는 첨단 메모리 생산능력에 ‘올인’하는 상황이다. ADR 규모는 약 10조~15조원에 달할 것이라는 게 시장의 예상이다.

다만 ADR 발행 방식에 따른 우려도 나온다. 신주 발생 시 기존 주주 지분이 희석될 우려가 있고, 추가 자사주 매입을 통한 ADR 발행은 재무 부담을 키운다. 이에 TSMC처럼 기존 주주 지분을 시장에 내놓으면서 이를 ADR로 돌릴 수 있다는 관측이 나온다.

이날 주주총회에서 신주 발행 가능성을 우려하며 주주환원책이 부족하다는 취지의 한 주주의 질문에 곽 사장은 “성과를 내려면 일정한 규모의 현금이 필요하고, 투자를 계속해야 성장을 이어가며 주가도 올릴 수 있다”고 답했다.

곽 사장은 또한 올해 HBM3E와 HBM4 출하량을 예정대로 진행할 계획이며, 차세대 HBM4E는 올해 안에 샘플을 발표할 것이라고 밝혔다.