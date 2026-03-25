GM “한국사업장에 8800억원 투자”···틈만 나면 나오던 ‘철수설’ 잠재울까

작년 12월 ‘3억달러’ 발표 이어 3억달러 추가 트랙스 크로스오버 등 세계 시장 인기 영향

미국 제너럴모터스(GM)가 글로벌 경쟁력 강화를 위한 설비 업그레이드 차원에서 한국사업장에 모두 6억달러(8800억원)를 투자하기로 했다.

지난해 12월 발표한 3억달러 투자 계획에 이어 3억달러를 추가로 투자한다는 방침이다.

이번 대규모 투자로 그동안 틈만 나면 불거졌던 ‘한국GM 철수설’이 수그러들 수 있을지 주목된다.

헥터 비자레알 한국GM 사장 겸 최고경영자(CEO)는 25일 한국에서 개발·생산된 글로벌 차량의 성공과 수익성 확보를 위해 향후 총 6억달러를 투자한다고 밝혔다.

그는 “2018년부터 수익성 확보를 위해 생산 시설을 강화하는 핵심적인 조치들을 시행해왔다”며 “트랙스 크로스오버와 트레일블레이저, 뷰익 앙코르 GX 등의 성공에서 보듯 한국GM은 글로벌 소형 스포츠유틸리티차(SUV)의 핵심 생산 거점 역할을 하는 ‘센터 오브 엑설런스’로 자리매김하고 있다”고 말했다.

이어 “많은 신규 업체가 잇따라 GM의 수출 시장에 진입하는 등 글로벌 경쟁이 심화하고 있다”며 “이번 투자는 한국사업장 운영에 대한 (GM 본사의) 신뢰를 보여주는 상징적인 결정”이라고 덧붙였다.

한국GM은 생산 설비 고도화, 안전 인프라 및 작업환경 개선, 운영 효율성 향상 등에 투자를 집행할 예정이다.

앞서 한국GM은 지난해 12월 프레스 기계 도입을 포함한 생산 시설 현대화에 3억 달러(4400억원)를 투자한다고 발표했고, 이날 3억달러를 추가함으로써 한국 생산 소형 SUV 모델의 성능 향상과 기술 경쟁력 강화도 꾀한다고 설명했다.

한국GM은 이번 투자 계획을 기념하기 위해 이날 부평공장 내 프레스 공장에서 노동조합과 공동 행사를 열었다.

비자레알 사장은 이 자리에서 “이번 투자의 핵심에는 매일 현장에서 차량을 생산하는 우리 직원들이 있다”며 “이번 투자를 통해 도입되는 최첨단 프레스 설비는 제조 현장의 안전과 품질, 효율성을 획기적으로 개선하고, 전 세계 고객들에게 최고 수준의 소형 SUV를 제공하는 데 기여할 것”이라고 강조했다.

자동차 업계에선 한국에서 개발·생산되는 쉐보레 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저가 북미를 포함한 세계 시장에서 큰 인기를 끈 것이 이번 투자로 이어졌다는 분석이 나온다.

트랙스 크로스오버는 최근 3년 연속 한국 승용차 수출 1위를 기록했고, 쉐보레 트레일블레이저 역시 승용차 수출 상위 5위권 모델로 자리 잡고 있다.

한국산업은행 박상진 회장은 “2대 주주로서 2018년부터 GM 한국사업장의 경영 정상화를 위해 노력해왔다”며 “이번 6억달러 투자를 통해 앞으로도 GM 한국사업장이 글로벌 경쟁력을 유지하고 중장기 지속 가능성을 확보할 수 있도록 GM과 지속해서 협의해 나가겠다”고 전했다.