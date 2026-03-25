박홍근 “곳간지기 아닌 파트너…재정 패러다임 바꾼다”

박홍근 신임 기획예산처 장관은 25일 공식 취임하면서 “민생과 경제에 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 재정 운용의 패러다임을 근본적으로 전환하는 ‘재정개혁 2.0’을 과감히 추진하겠다”고 밝혔다.

박 장관은 이날 온라인으로 중계한 취임식에서 “기획처는 권한을 휘두르는 ‘곳간지기’가 아니라 실질적인 ‘탑다운 예산제도’를 근간으로 다른 부처와 국회, 시민사회와 함께 고민하고 협력하는 ‘진정한 파트너’가 되겠다”고 말했다.

‘탑다운 예산제도’란 정부가 국가 재정의 총량과 부처별 지출 한도를 먼저 설정하면, 각 부처가 그 한도 내에서 사업의 우선순위를 정해 예산을 자율적으로 편성하는 방식을 말한다. 예산 당국은 큰 틀의 자원 배분에 집중하고, 각 부처는 예산 운용의 자율성과 책임성을 동시에 갖게 되는 셈이다.

박 장관은 ‘재정 민주주의’를 거론하며 “국민께서 예산의 쓰임새를 투명하게 알고, 예산 과정에 제대로 목소리를 낼 때 비로소 신뢰받는 조직으로 거듭날 수 있다”며 “오늘의 번영이 미래 세대에게 짐이 아닌 ‘도약의 자산’이 될 수 있도록, 재정의 지속가능성 또한 확고히 하겠다”고 말했다.

박 장관은 대한민국의 미래를 설계하는 ‘컨트롤 타워’로서의 역할도 강조했다. 그는 척박한 환경을 극복하고 경제 강국이 된 네덜란드의 사례를 언급하며 “기획처도 대한민국의 체질을 근본적으로 바꾸는 ‘국가 미래 전략’의 큰 물줄기를 트겠다”고 말했다. 그러면서 “20~30년 장기 전략이라는 ‘견고한 뿌리’를 내리고, 이를 5년 단위 국정 과제 및 연간 예산과 유기적으로 연결해 살아 움직이게 하겠다”고 덧붙였다.

박 장관은 “대한민국 백년대계를 설계하고 나라의 살림살이를 총괄하는 기획처 초대 장관의 중책을 맡아 새로운 출발선에 섰다”며 “위기일수록 멀리 내다보고 전략적으로 자원을 배분하며, 국가 이익을 창출하는 ‘진정한 컨트롤 타워’가 되겠다”고 말했다.