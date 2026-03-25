정부 “카타르 LNG 물량 제외해도 올해 수급 문제 없어”···‘불가항력 선언’ 보도에 진화

“초기부터 물량 계산에서 제외하고 대비” 강조 공식 선언 땐 가격 상승 우려···“지속 모니터링”

카타르 국영 에너지 기업인 카타르에너지가 미사일 공격에 따른 생산 시설 파괴를 이유로 한국을 포함한 주요 수출국에 대한 액화천연가스(LNG) 장기 공급 계약에 ‘불가항력’을 선언했다는 외신 보도가 전날 나왔다. 정부는 카타르에너지와 계약을 체결한 한국가스공사가 공식적으로 통보받은 바는 아직 없다며 카타르산 LNG 물량을 제외해도 올해 수급에는 문제가 없다고 밝혔다. 다만 국제 LNG 가격이 상승할 가능성이 큰 만큼 국내 영향을 최소화하는 방안을 마련하겠다는 방침을 밝혔다.

양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 25일 정부세종청사 열린 브리핑에서 “아직 카타르 에너지부의 공식 발표나 주계약자 중 하나인 가스공사가 카타르에너지 측으로부터 공식적인 통보를 받지는 못했다”고 말했다.

양 실장은 “얼마 전에도 유사한 선언이 있어 정부는 초기부터 카타르 물량을 올해 물량 계산에서 제외하고 대비해왔다”라며 “불가항력 선언 자체가 우리 수급 상황에 추가 영향을 주는 요인으로 판단하지 않는다”고 강조했다. 그는 이어 “카타르 물량을 제외하고도 올해 말까지 사용 가능한 물량을 확보하고 있고 추가로 더 확보 중”이라며 “다만 불가항력을 공식 선언하면 가스 가격이 오를 가능성 있어서 지속해서 모니터링이 필요하고 수급에 대해서도 면밀하게 시장 상황 보면서 대응할 것”이라고 말했다.

한국무역협회 자료를 보면, 지난해 국내 LNG 수입 물량 중 카타르산은 전체의 약 15%를 차지한다. 국가별로 보면 호주·말레이시아에 이어 3번째 수입국에 위치한다. 다만 카타르는 세계 LNG 수출 시장에서 약 20%를 차지하고 있다. 산업연구원은 호르무즈 해협 봉쇄가 3개월 이상 이어지면 LNG 가격은 최대 200% 폭등할 것으로 전망한 바 있다.

LNG 가격 상승은 물가 상승 압력으로 이어질 수 있다. 비료로 많이 쓰이는 무수암모니아는 중동산 저가 천연가스를 활용하는 비중이 커 식료품 비용이 오를 수 있다. LNG 공정 과정에서 회수되는 부산물인 헬륨은 반도체 웨이퍼 공정에 필수적이라 공급망에 부정적 영향을 줄 수도 있다.

특히 국내 발전원 중 LNG가 차지하는 비중은 28%에 달해 전기요금이나 도시가스요금의 상승 요인이 될 수도 있다. 양 실장은 “가스 가격이 오르게 되면 전기요금 전반에 부담으로 작용하고 도시가스 통해 공급하는 난방요금에도 영향을 미친다”며 “기후에너지환경부와 협업해 국민 경제 미치는 영향을 축소할 것”이라고 말했다.

헬륨 등 LNG 부산물 공급망 붕괴로 수급나 가격 상승과 관련해서도 우려할 수준은 아니라고 했다. 양 실장은 “반도체 기업에 확인한 결과 반도체 업계는 여유가 있고, 대체 공급처가 확보돼 있다는 것을 확인했다”며 “(공급망에 문제가 생길 경우)국민 생명과 안전에 직결되는 문제인지, 국가 안보에 관한 문제인지 등 우선순위 파악해서 대응할 것”이라고 말했다.