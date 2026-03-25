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울산시가 중동 사태와 고환율 등으로 어려움을 겪는 중소기업 지원에 나선다.

울산시는 경영 부담이 커진 지역 중소기업을 위해 총 100억 원 규모의 통상환경 변화 대응 중소기업 경영안정자금을 지원한다고 25일 밝혔다.

울산시에 따르면 1차 사업은 50억 원 규모로 오는 28일까지 접수한다.

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통상 변화 어려움 겪는 중소기업 지원··· 울산시 100억 규모 안정자금 마련

입력 2026.03.25 16:22

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시가 중동 사태와 고환율 등으로 어려움을 겪는 중소기업 지원에 나선다.

울산시는 경영 부담이 커진 지역 중소기업을 위해 총 100억 원 규모의 통상환경 변화 대응 중소기업 경영안정자금을 지원한다고 25일 밝혔다. 울산시에 따르면 1차 사업은 50억 원 규모로 오는 28일까지 접수한다. 2차 지원은 기업 수요에 따라 오는 9월 중 50억 원 규모로 추가 시행된다.

지원 대상은 최근 1년 이내 수출 또는 수입 실적이 총매출액의 20% 이상인 기업이다. 대미 관세 조정과 환율 등 통상 여건 변화로 매출 감소가 확인된 중소기업이 해당된다.

융자 한도는 업체당 최대 5억 원이다. 상환 조건은 기업 상황에 따라 2년 거치 일시상환, 1년 거치 2년 분할상환, 2년 거치 2년 분할상환 중 선택할 수 있다. 울산시는 대출이자의 1.2~2.5%를 이차보전 방식으로 지원한다. 여성·장애인·청년기업과 모범장수기업 등에는 0.5%를 추가 지원한다는 방침이다.

신청은 울산경제일자리진흥원 기금융자관리시스템을 통해 가능하다.

울산시 관계자는 “울산은 자동차·조선·화학 등 수출입 의존도가 높은 산업구조를 갖고 있다”며 “통상환경 변화에 대응할 수 있도록 맞춤형 금융지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.

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