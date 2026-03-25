러닝타임 72시간, 잠들지 않는 극장 실험…<파빌리온72>

72시간 동안 멈추지 않는 실험적인 공연이 관객을 찾는다. 국립극단이 오는 26일부터 29일까지 선보이는 <파빌리온72>는 러닝타임 4320분, 무려 3일 동안 이어지는 파격적인 형식의 작품이다.

국립극단의 공연예술 연구개발 사업 ‘창작트랙 180도’의 일환으로 마련된 이번 공연은 작곡가 겸 음악감독 카입(Kayip·이우준)이 지난해 10월부터 180일간 이어온 창작 과정을 공유하는 최종 발표회다. 국립극단은 2024년부터 이 프로젝트를 통해 참여 예술가들을 지원하고 있다. 기존 연극의 창작 형식과 내용에서 벗어나 연극, 극장, 예술가, 관객 등 공연을 이루는 기틀을 새로운 시각으로 바라보기 위한 시도다.

<파빌리온72>는 ‘연극에서 소리가 정말로 필요한가’라는 도발적인 질문에서 출발했다. 카입은 그동안 당연하게 여겨 온 극장의 질서와 관습을 뒤집으며 공연예술의 근본적인 구조를 다시 들여다본다.

무대 위에 펼쳐지는 모든 순간은 예측 불가능하다. 극장은 72시간 동안 밤과 낮, 새벽과 아침에도 멈추지 않고 작동하며 시간의 경계를 흐트러뜨린다. 수백 개의 다양한 소리가 청각과 촉각, 진동의 질감을 통해 관객의 감각을 자극하고, 때로는 예술가들의 몸짓과 안무, 극적인 연기가 펼쳐지기도 한다. 관객들은 이를 통해 연극과 설치미술, 퍼포먼스, 사운드아트를 가로지르는 독특한 예술적 경험에 참여하게 된다.

카입은 “72시간은 재난 현장에서 인간의 신체가 버텨낼 수 있는 생존의 임계점으로, 외부의 자극과 정보가 차단됐을 때 인간의 기존 인지 체계가 무너지는 지점”이라며 “극장의 통제가 실패하고 필연적으로 피로와 사건이 발생하는 시간, 이때의 예측 불가능함과 어긋남이 기존 극장의 질서를 낯설게 재편할 것”이라고 설명했다.

관람 방식 역시 기존 공연과는 다르다. 관객은 정해진 좌석에 앉아 무대에 집중할 필요가 없다. 공연 도중 자유롭게 입장하고 퇴장할 수 있으며, 자리에 눕거나 책을 읽고 대화를 나누는 것도 허용된다.

공연 관계자는 “시작과 끝의 서사를 가진 일반적인 형식의 공연과는 다른 작품”이라며 “72시간 동안 관객들이 극장에서 다양한 변수를 만나며 반응하는 과정 또한 작품의 일부가 될 수 있다”고 말했다. 이러한 파격적인 형식은 관객의 호기심을 자극하며 사전 예약자 2000명을 넘어섰다.

카입은 공연과 영화, 미술 등 다양한 분야에서 활동하는 23년 차 작곡가로 영화 <공공의 적>, 연극 <이 불안한 집> 등의 음악을 맡았다. 이번 작품에는 김상훈 연출가와 백종관 영화감독, 오로민경 사운드아티스트, 황수현 안무가 등 예술인 4인이 함께했다.

공연은 서울 용산구 더줌아트센터에서 무료로 진행된다. 국립극단 홈페이지를 통한 사전 신청과 현장 접수를 통해 관람할 수 있다.