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전남자치경찰위, 섬·취약지 찾아 주민 치안 의견 듣는다···시책 수립에 활용

입력 2026.03.25 16:52

전남 장흥 수동마을에서 진행한 ‘우리동네 치안이야기’. 전남도 제공

전남 장흥 수동마을에서 진행한 ‘우리동네 치안이야기’. 전남도 제공

전남자치경찰위원회가 섬과 치안 취약지역을 찾아 주민 의견을 듣는 현장 소통에 나섰다.

전남도자치경찰위원회는 “지난 24일 장흥군을 시작으로 ‘우리동네 치안이야기’ 프로그램 운영에 들어갔다”고 25일 밝혔다.

이 프로그램은 섬 지역과 치안 취약지역을 직접 방문해 주민이 체감하는 치안 문제를 듣고 생활안전 정보를 제공하는 사업이다. 자치경찰제에 대한 안내도 함께 이뤄진다.

이날 장흥 관산읍 수동마을과 대덕읍 초당마을에서는 주민들을 대상으로 자치경찰제를 소개하고 생활안전 강의를 진행했다. 이어 교통안전을 포함한 마을 치안 전반에 대한 의견을 들었다.

전남도자치경찰위는 현장에서 들은 치안 관련 애로와 건의 사항을 맞춤형 치안 시책 수립에 활용할 계획이다. 특히 현장 의견을 반영한 지역 맞춤형 치안 정책을 22개 시군 전역으로 확대해 계속 운영할 계획이다.

정순관 전남자치경찰위원장은 “우리동네 치안이야기는 주민들이 일상에서 느끼는 치안 문제를 직접 듣고, 민·관·경이 함께 해결 방안을 모색하기 위해 올해 처음 추진하는 사업”이라며 “앞으로도 현장 중심의 소통을 강화해 도민이 체감하는 치안 정책을 추진하겠다”고 말했다.

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