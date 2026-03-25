전남·광주 행정통합 협의체 첫 회의···조직·인사·전산 등 과제 논의

전남도와 광주시가 행정통합 핵심 과제를 조율할 정책협의체를 꾸리고 본격적인 통합 준비에 착수했다.

전남도와 광주시는 “지난 24일 광주전남공동혁신도시 복합혁신센터에서 ‘전남·광주 정책협의체’ 1차 회의를 열고 운영안과 주요 통합과제 추진 방향 등을 논의했다”고 25일 밝혔다.

정책협의체는 두 시·도 권한대행과 기획조정실장, 자치행정국장, 행정통합실무준비단장 등 8명으로 구성된 실무 조정·결정 기구다. 행정통합의 기본 방향 설정과 고위급 소통, 분야별 통합 현안의 신속한 의사결정을 맡는다.

두 시·도는 정책협의체를 통해 조직, 인사, 재정, 법제, 전산시스템 등 행정 인프라 통합 과제를 우선 추진하기로 했다. 특별법 후속 조치와 중장기 발전계획, 정부 재정 지원과 제도 개선 사안에도 공동 대응할 방침이다.

정책협의체는 정례회의와 수시회의를 병행해 운영된다. 긴급 현안은 신속히 논의하고, 실무 부서 간 협의를 거쳐 구체적인 통합 로드맵도 마련할 계획이다.

고광완 광주시장 권한대행은 “바로 지금이 행정통합을 위한 중요한 골든타임”이라며 “정책협의체를 등을 중심으로 통합 준비를 체계적으로 추진해 시민 혼선을 최소화하겠다”고 말했다.

황기연 전남도지사 권한대행은 “전남과 광주의 행정통합은 지역 미래 경쟁력을 높이는 중요한 전환점”이라며 “주요 통합과제를 신속히 정리하고, 실무부서 간 긴밀한 협력과 체계적 관리로 완성도 높은 통합특별시 출범을 이루겠다”고 밝혔다.