‘친목단체 비회원과 거래 금지’ 서약까지···부산서 부동산 중개 담합 적발

부산에서 친목단체를 운영하며 부동산 중개를 담합한 공인중개사 등이 무더기로 경찰에 덜미를 잡혔다. 이들은 친목회 회원이 아닌 이들이 공동 중개를 요청하면 ‘집 주인 연락 불가’등의 핑계를 대며 거래를 사실상 막은 것으로 조사됐다.

부산경찰청 반부패·경제범죄수사대는 공인중개사법 위반 혐의로 부동산 공인중개사 친목 단체의 회장인 50대 A씨와 임원진 등 35명을 검찰에 송치했다고 25일 밝혔다. 경찰에 따르면 이들은 2021년부터 지난해까지 친목회를 운영하면서 비회원 업소의 공동 중개를 조직적으로 막은 혐의를 받는다.

부동산 업계에서 공동 중개는 일반적인 거래 방식이다. 공동 중개는 매도인 또는 임대인, 매수인 혹은 임차인이 각자 다른 중개업소를 통해 같은 매물을 거래하는 방식이다. 이를 통해 매도인은 더 많은 매물 노출 기회를 얻을 수 있다. 매수인은 매물 선택의 폭이 넓어지는 장점이 있다. 공동 중개 제한은 거래 비용과 시간을 늘어나게 하고, 신규 중개업자의 진입을 제한하는 등의 문제의 소지가 있어 법적으로 금지되어 있다.

하지만 해당 단체의 임원진은 회원 업소에 방문해 ‘비회원과의 거래를 금지한다’는 서약서에 서명을 받았다. 또 비회원 업소를 표시한 약도를 공유하기도 한 것으로 조사됐다.

경찰 조사에서 이 단체에는 부산 특정 기초자치구 특정 동의 전체 공인중개사 중 60%가 가입했던 것으로 나타났다. 회장과 부회장, 감사 등 체계를 갖추고 조직적으로 활동한 것으로 드러났다. 이 단체에 회원 가입할 때 기존 회원으로부터 중개사무소를 인수하면서 2000만원~1억 2000만 원의 권리금을 낸 정황도 확인됐다.

경찰 관계자는 “피의자 측은 혐의를 부인했다”며 “압수수색을 통해 확보한 단체 회칙과 서약서 등을 통해 조직적인 거래 제한 행위가 수년간 이어진 사실을 입증했다”고 말했다.