지난해 말 국내은행 부실채권비율 0.57%…신용대출 부실 10년9개월 만에 최고

지난해 말 국내은행의 부실채권(고정이하여신) 비율이 1년 전보다 소폭 증가한 것으로 나타났다. 신용대출을 포함한 기타 부실채권 비율은 10년 9개월 만에 최고치를 기록했다.

금융감독원이 25일 발표한 ‘2025년 12월말 국내은행의 부실채권 현황(잠정)’을 보면, 지난해 말 국내은행의 부실채권 비율은 전 분 기 말(0.57%)과 유사했으나 1년 전(0.54%)보다 0.03%포인트 올랐다. 고정이하여신은 3개월 이상 연체된 부실채권을 뜻한다.

부실채권은 16조6000억원으로 전 분기 말(16조4000억원)보다 2000억원 증가했으며 기업여신(13조2000억원), 가계여신(3조1000억원), 신용카드채권(3000억원) 순이었다.

지난해 4분기 중 신규 발생한 부실채권은 5조9000억원으로 직전 분기(5조5000억원)보다 4000억원 증가했다. 기업여신 신규 부실은 4조4000억원으로 같은 기간 5000억원 늘었고, 가계여신 신규 부실은 1조4000억원으로 전 분기와 비슷했다. 같은 기간 부실채권 정리 규모는 5조7000억원으로 1000억원 증가했다.

기업여신 부실채권 비율은 0.70%로 전 분기 말보다 0.01%포인트 하락했으나 1년 전보단 0.04%포인트 상승했다. 가계여신 부실채권 비율은 0.31%로 전 분기 말과 1년 전 대비 각 0.01%포인트, 0.02%포인트 올랐다.

특히 기타 신용대출 등(0.64%)은 전분기 말보다 0.02%포인트 상승하며 2015년 3월 말(0.70%) 이후 가장 높았다. 1년 전보단 0.08%포인트 올랐다. 신용카드채권 중 부실채권 비율은 1.84%로 전분기 말 대비 0.03%포인트 내려갔다.

지난해 말 대손충당금 잔액은 26조7000억원으로 전 분기 말(27조1000억원)보다 4000억원 줄었다. 적립률(160.3%)도 같은 기간 4.5%포인트 감소했다.

금감원은 “은행권이 국제 정세 불안 요인과 경제 불확실성 확대 등을 충분히 반영해 손실 흡수 능력을 확충하도록 유도하겠다”고 밝혔다.