동국제약 판시딜·마데카솔, ‘2026 한국산업의 브랜드 파워’ 부문별 1위

동국제약은 25일 대표 일반의약품인 ‘판시딜’과 ‘마데카솔’이 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관한 ‘2026년 한국산업의 브랜드파워조사’에서 각각 탈모치료제와 상처치료제 부문 1위에 선정됐다고 밝혔다. 판시딜은 8년 연속, 마데카솔은 5년 연속 1위를 차지했다.

판시딜은 브랜드파워 지수 816.0점(1000점 만점)을 획득하며, 2위 브랜드 대비 큰 격차로 1위를 차지했다. 브랜드 최초 인지도가 64%로 높게 나타나 제품에 대한 일관성 있는 메시지와 오랜 기간 쌓아온 브랜드 친숙도를 입증했다. 또한 이미지, 구매가능성, 선호도 항목으로 구성된 브랜드 로열티 항목에서도 모두 높은 점수를 기록한 것으로 나타났다.

마데카솔은 브랜드파워 지수 732.2점(1000점 만점)을 획득하며 상처치료제·흉터치료제 부문에서 5년 연속 1위를 차지했다. 브랜드 로열티 항목에서 특히 고르게 높은 평가를 받았는데, 마데카솔 시리즈의 주성분인 식물 유래 성분 센텔라정량추출물(TECA)에 대한 소비자들의 신뢰가 긍정적인 평가로 이어진 것으로 분석된다.

‘한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’는 한국능률협회컨설팅이 1999년 국내 최초로 개발한 브랜드 평가 지표로, 소비생활을 대표하는 각 산업군의 브랜드를 인증하는 제도다. 브랜드 인지도 및 로열티를 통해 소비자의 구매 행동에 영향을 미치는 브랜드 파워 지수를 측정하며 일대일 소비자 개별 면접 방식으로 조사한다.

판시딜은 모발과 손톱의 구성 성분인 케라틴, L-시스틴 등과 모발 영양 성분인 약용효모, 비타민 등 6가지 성분이 배합된 제품으로, 해당 성분이 혈액을 통해 모근조직 세포에 직접 공급돼 머리카락이 굵어지고 덜 빠지게 돕는다. 상처치료제 마데카솔의 주성분인 센텔라정량추출물은 상처 치유 과정에서 정상 피부와 유사한 콜라겐 합성을 돕는 성분으로, 새살 재생을 촉진하는 데 도움을 준다.

동국제약 관계자는 “공신력 있는 한국능률협회컨설팅의 브랜드파워 조사에서 판시딜과 마데카솔이 다년간 연속 1위로 선정된 것은 탈모치료제와 상처치료제의 대표 브랜드로서 소비자의 신뢰를 꾸준히 얻어온 결과”라며 “이러한 성과를 바탕으로 앞으로도 제품의 입증된 효과와 질환 관리의 필요성을 알리는 캠페인을 지속적으로 전개해 브랜드 경쟁력을 강화하고, 국민 건강 증진에도 기여하겠다”고 말했다.