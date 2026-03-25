휴온스, 백신 사업 진출··· 사노피와 5종 백신 유통 계약 체결

휴온스가 글로벌 바이오제약 기업 사노피의 한국법인과 손잡고 백신 시장에 진출한다.

휴온스는 25일 사노피와 백신 주사제 5종에 대한 국내 유통 및 코프로모션(Co-promotion) 계약을 체결했다고 밝혔다. 휴온스는 이번 계약을 통해 오는 4월1일부터 인플루엔자 백신 ‘박씨그리프(standard-dose)’ 및 ‘에플루엘다(high-dose)’ 그리고 성인 대상 접종 영역의 디프테리아·파상풍·백일해 백신 ‘아다셀’, A형간염 백신 ‘아박심160’, 수막구균 백신 ’멘쿼드피’ 등 총 5종의 백신에 대한 국내 유통 및 프로모션을 담당한다.

글로벌 바이오제약 기업 사노피는 전 세계 수백만명에게 치료제 의약품과 백신을 공급하고 있으며, 휴온스는 국내에서 주사제 영업 전문성 및 저온유통(콜드체인) 노하우를 갖췄다. 양사는 서로의 역량이 국내 백신 시장 공략을 위한 시너지 효과를 일으킬 것으로 기대하고 있다.

휴온스는 최근 백신사업의 체계적 추진을 위해 전담조직인 백신사업부를 신설했다. 주사제 영업 경험이 풍부한 전문 인력과 기존 고객 네트워크를 적극 활용해 국내 의료진과 환자에게 세계적 수준의 백신 접근성을 제공할 계획이다. 특히 ‘메리트씨주’, ‘휴닥신주’ 등 냉장주사제의 유통 경험을 통해 구축한 콜드체인 관리 기술력과 물류 기반을 바탕으로 온도 및 민감도가 높은 백신을 전국 의료기관까지 안정적으로 전달하겠다는 방침이다.

송수영 휴온스 대표는 “전 세계 백신 분야에서 과학적 신뢰성과 품질로 인정받는 사노피와의 협력은 휴온스가 글로벌 수준의 공중보건 파트너로 성장하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “사노피의 혁신 솔루션과 휴온스의 의약품 영업 노하우를 결합해 국내 백신 시장의 새로운 기준을 제시해 나가겠다”고 말했다.