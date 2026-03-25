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페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령이 24일 중동 전쟁으로 발생한 에너지 공급 위기에 대응하기 위해 '국가 에너지 비상사태'를 선포했다.

비상사태 선포에 따라 마르코스 주니어 대통령은 연료, 식량, 의약품, 농산물 등 필수품 공급을 보장하기 위한 특별 위원회를 구성한다.

위원회는 국가 에너지 관리와 소비자 피해 부문에 대한 지원을 감독하게 된다.

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연료 공급 위기에 필리핀 ‘국가 비상사태’ 선포···코로나19 이후 처음

입력 2026.03.25 18:42

  • 최경윤 기자

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24일(현지시간) 필리핀 케손시티에 있는 주유소 직원이 기름값 상승에 따라 가격 표지판을 고치고 있다. AP연합뉴스

24일(현지시간) 필리핀 케손시티에 있는 주유소 직원이 기름값 상승에 따라 가격 표지판을 고치고 있다. AP연합뉴스

페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령이 24일(현지시간) 중동 전쟁으로 발생한 에너지 공급 위기에 대응하기 위해 ‘국가 에너지 비상사태’를 선포했다. 코로나19로 전국이 봉쇄됐던 2020년 이후 약 6년 만의 비상사태 선포다.

마르코스 주니어 대통령은 “에너지 공급의 안정, 경제 활동의 지속, 필수 서비스 제공을 보장하기 위해 긴급 조치가 필요하다”고 밝혔다. 비상사태는 대통령이 해제 및 연장 명령을 내리지 않는 한 1년 동안 효력이 유지된다.

비상사태 선포에 따라 마르코스 주니어 대통령은 연료, 식량, 의약품, 농산물 등 필수품 공급을 보장하기 위한 특별 위원회를 구성한다. 위원회는 국가 에너지 관리와 소비자 피해 부문에 대한 지원을 감독하게 된다. 정부는 또 국영 에너지 기업이 석유를 조달하기 위해 계약금의 15% 이상을 선지급할 수 있도록 허용할 예정이다.

필리핀 에너지부에 따르면 지난 20일 기준 비축유는 약 45일분밖에 남지 않았다. 당국은 동남아시아 국가를 통해 100만배럴 규모의 원유 조달에 나섰지만 지속적 공급은 불확실한 상황이다. 필리핀은 이번 주 5년 만에 러시아산 원유를 다시 수입한다. 중국과도 에너지 조달 협의를 진행 중이다.

석유의 약 95%를 수입해 온 필리핀은 전쟁으로 에너지 공급에 큰 어려움을 겪고 있다. 에너지 절감을 위해 공공기관은 주 4일제 근무를 도입했고 관공서는 점심시간 불필요한 조명과 컴퓨터를 끄고 있다. 마르코스 주니어 대통령은 이날 블룸버그TV 인터뷰에서 향후 항공기 운항 중단 가능성도 “매우 크다”고 했다.

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