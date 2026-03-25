이 대통령, 진주중앙시장 깜짝 방문···딸기 사고 호떡 먹방 “국민들이 건강하셔야”

이재명 대통령이 25일 경남 진주시에 위치한 진주중앙시장을 깜짝 방문했다.

안귀령 청와대 부대변인은 이 대통령이 이날 오후 한국항공우주산업(KAI)에서 열린 KF-21 양산 1호기 출고식에 참석한 뒤 시장을 찾았다고 밝혔다.

진주중앙시장은 1884년 개장한 전통시장으로, 이 대통령은 대선 후보 시절이던 지난해 5월에도 이곳을 방문한 바 있다.

안 부대변인은 이 대통령이 시장에서 상추와 애호박, 귤과 꼬치전, 호떡, 엿, 딸기 등을 구입했다고 전했다.

이 대통령은 호떡을 맛본 뒤 참모들에게 “빈말이 아니고 진짜로 맛있다”고 여러 차례 권하며 함께 나눠 먹었다.

이 대통령은 시장 곳곳을 둘러본 뒤 상인들에게 장사가 잘되는지를 묻는 등 현장의 목소리를 청취했다. 시민들은 이 대통령에게 “건강하시라”거나 “잘하고 계시는 것 다 안다”고 덕담을 건넸다고 한다.

이 대통령은 “열심히 할 테니 많이 도와달라”며 “나는 멀쩡한데 우리 국민이 건강하셔야 한다”고 답했다.

한 부부는 이날 이 대통령과 기념사진을 촬영한 뒤 “딸이 셋인데 다자녀 가구를 위한 정책을 잘 마련해 달라”고 건의했다.

이 대통령은 시민들과 악수를 나누고 사진을 찍으며 한동안 소통의 시간을 가졌다고 안 부대변인은 전했다.