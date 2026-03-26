1년 새 재산 500억 늘어난 고위공직자는···이 대통령은 18억 늘어 49억 신고

2026년 고위공직자 1903명 재산공개 작년 1위 이세웅 평북지사, 1587억 신고 ‘또 1위’ 이 대통령, 분당 아파트·ETF 등 자산 평가 상승

중앙과 지방 고위공직자 1903명이 지난해 말 기준으로 신고한 재산이 1인당 평균 20억9563만원으로 집계됐다. 보유 부동산과 주식 상승 등의 영향으로 고위공직자들의 재산이 1년 새 1억4870만원 증가했다.

정부공직자윤리위원회는 25일 행정부 소속 재산 공개대상자 1903명의 ‘2026년 공직자 정기 재산변동사항’을 공직윤리시스템과 관보를 통해 공개했다. 중앙부처는 장관과 대학 총장 등 719명, 지방정부는 광역·기초단체장과 시·도립대 총장 등 1184명이 신고 대상이다.

이들의 평균 재산은 1년 전인 2024년 12월 대비 약 1억4870만원(7.6%) 증가한 20억9563만원이었다. 대상자 중 1449명(76.1%)은 직전 신고 때보다 재산이 증가했고, 454명(23.9%)은 재산이 감소했다. 재산 가운데 본인이 11억5212만원(55.0%), 배우자가 7억6112만원(36.3%), 직계존·비속이 1억8239만원(8.7%)을 각각 보유했다.

재산 규모별로 20억원 이상 신고한 공직자가 616명(32.4%), 10억∼20억원 538명(28.3%), 5억∼10억원 374명(19.7%), 1억∼5억원 308명(16.2%), 1억원 미만 67명(3.5%) 등으로 나타났다.

재산 증가 요인으로는 저축, 상속, 주식가격 상승 등에 따른 순자산 증가가 1억944만원이고, 토지나 건물 공시가격 상승 등으로 인한 가액 증가액이 3926만원이다. 종합주가지수는 2024년 말 2399포인트에서 지난해 말 4214포인트로 1년새 1815포인트(75.7%) 상승했다.

이재명 대통령은 2024년 말 신고액(30억8914만원)보다 18억8808만원 늘어난 49억7722만원을 신고했다. 지난달 매각한 김혜경 여사와 공동명의로 보유하고 있던 경기 성남시 분당구의 아파트와 김 여사와 공동 보유한 인천 계양구의 아파트 전세권 등 건물 공시가격이 19억4610만원에서 23억원으로 상승하면서 신고액이 약 3억5400만원 증가했다.

본인과 배우자, 장남, 차남 명의의 예금은 15억8398만원에서 30억6413만원으로 약 14억8000만원 증가했다. 이 대통령 명의의 농협은행 예금이 14억2825만원 증가하고, 김 여사의 교보생명보험 예금이 1억원 가량 늘었다. 인사처는 인세와 급여, 주식시장 상승에 따른 상장지수펀드(ETF) 평가이익 등 증가로 신고액이 늘어난 것으로 분석했다.

청와대 대통령비서실과 국가안보실 등 주요 직위자 중에서는 위성락 국가안보실장이 61억4370만원으로 가장 많았고, 청와대 비서관 중에서는 이장형 법무비서관이 가장 많은 134억1604만원을 신고했다.

국무총리를 비롯한 국무위원 중에서는 한성숙 중소벤처기업부 장관이 가장 많은 223억157만원을 신고했다. 광역자치단체장 중에서는 오세훈 서울시장이 72억8960만원을 보유했다.

전체 재산공개 대상자 중 총액 1위는 행정안전부 이북5도위원회 이세웅 평북지사가 1587억2484만원 신고해 직전 신고액보다 540억3895만원 증가했다. 이어 조성명 서울 강남구청장이 462억6000만원, 이찬진 금융감독원장이 407억3000만원을 각각 신고했다.

정부공직자윤리위원회는 정기 재산변동사항 공개 후 3개월 이내인 오는 6월 말까지 이번에 공개한 모든 공직자의 재산변동 사항에 대해 심사를 마무리할 예정이다. 또 부동산 관련 재산의 거짓 등록, 부정한 재산증식 여부 등 재산심사 강화를 위해 국민 누구나 등록의무자의 재산 의혹 관련 제보를 할 수 있도록 공직윤리시스템에 부동산 공정 신고센터(가칭)를 상반기에 개설할 예정이다.