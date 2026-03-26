국회에 ‘경기침체’란 없다···국회의원 10명 중 9명 재산 늘어 평균 28억8천만원

22대 국회의원 287명 재산공개 초고액 재산 안철수·박덕흠 제외 전년 신고액보다 2억2000만원 증가 이언주·나경원·장동혁 다주택자 유영하·추경호·최은석·주철현은 서울 부동산 보유·지역구선 전세

22대 국회의원 1인당 평균 재산은 약 28억원(초고액 신고자 2명 제외)으로 집계됐다. 지난해 경기침체에도 국회의원 10명 중 9명은 재산이 늘어난 것으로 나타났다.

국회 공직자윤리위원회는 지난해 12월 말 기준 ‘2026년 고위공직자 정기 재산 변동사항 신고 내역’을 26일 국회공보에 공개했다.

국회의원 287명(의원직 사퇴자 및 국무위원 겸직자 제외) 중 재산 신고액이 500억원 이상인 의원은 지난해에 이어 이번에도 안철수·박덕흠 의원 2명이었다. 이들 2명을 제외한 나머지 국회의원들의 평균 재산 신고액은 28억8000만원이었다. 전년도 평균 신고액(26억5000만원)보다 2억2000여만원 늘었다.

신고재산 총액 규모별로는 10억원 이상 20억원 미만이 97명(33.8%)으로 가장 많았다. 20억원 이상 50억원 미만은 83명(28.9%), 5억원 이상 10억원 미만은 47명(16.4%), 50억원 이상은 36명(12.5%), 5억원 미만은 24명(8.4%)으로 나타났다.

직전 신고 대비 재산이 늘어난 의원은 전체의 88.5%로 집계됐다. 증액 규모별로는 1억원 이상 5억원 미만이 158명(62.2%)으로 가장 많았다. 이어 5000만원 미만 증가가 33명(13.0%), 5000만원 이상 1억원 미만 30명(11.8%), 5억원 이상 10억원 미만 20명(7.9%), 10억원 이상 13명(5.1%) 등의 순이었다.

재산이 이전 신고보다 줄어든 국회의원은 33명(11.5%)에 그쳤다. 5000만원 미만 감소한 의원은 12명(36.4%), 5000만원 이상 1억원 미만 5명(15.1%), 1억원 이상 5억원 미만 6명(18.2%), 5억원 이상 10억원 미만 5명(15.1%), 10억원 이상은 5명(15.1%)이다.

다주택자인 의원들은 민주당에선 민홍철·박민규·이언주 의원 등이었으며, 국민의힘은 나경원·송언석·윤상현·이철규·장동혁·조배숙·최수진 의원 등이었다.

자신의 지역구가 아닌 서울 등 수도권에 자가를 보유한 의원들도 있었다. 국민의힘에선 대구시장 출마를 준비하는 의원들의 ‘지역구 전세살이’가 눈에 띄었다. 유영하 의원은 지역구인 대구 달서구 소재 아파트에 전세로 살며 서울 강남 개포동 아파트를 보유하고 있다. 추경호 의원 역시 지역구인 대구 달성군 아파트에서 전세를 살며 강남 도곡동 아파트를 보유 중이다. 최은석 의원은 지역구 대구 동구에서 전세를 살며 서울 송파구 아파트를 보유했다.

민주당의 6·3 지방선거 출마 후보 중에선 서울 중구·성동구를 지역구로 둔 전현희 의원이 서울 서초구 아파트를 보유하고 있다. 주철현 의원은 지역구인 전남 여수 아파트에서 전세로 살고 있으며 서울 서초구 아파트를 보유 중이다. 추미애 의원은 서울 광진구 아파트를 매도했으며, 현 지역구인 경기 하남시 아파트에서 전세를 살고 있다.